Lawine reisst Walliser in den Tod

Ein 28-jähriger Skitourengänger ist am Sonntagnachmittag oberhalb von Bürchen in der Nähe von Raron VS in einer Lawine ums Leben gekommen. Der im Wallis wohnhaft gewesene Mann wurde unter anderthalb Metern Schnee gefunden.

Der Mann war mit einem anderen Sportler Richtung Violenhorn aufgestiegen. Auf rund 2450 Metern über Meer fuhr er einen Abhang hinunter. Nach einigen Schwüngen löste sich die Lawine und riss ihn mit sich.

Die Rettungskräfte konnten den Verunglückten rasch orten, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Mann war mit einem Lawinensuchgerät ausgestattet. Die Retter konnten aber nur noch den Tod feststellen.

(fur/sda)