Leere Regale, Denner in Zermatt geschlossen

Bereits zum zweiten Mal diesen Monat ist Zermatt eingeschneit und für den Verkehr unerreichbar. In den Supermärkten sind bereits die ersten Regale leer, wie beispielsweise ein Leser-Bild aus der Migros-Filiale in Zermatt zeigt.

«Einige Produkte sind ausverkauft. Die Kunden sind aber dennoch entspannt», sagt die Leser-Reporterin dazu. Einen Ansturm auf die Lebensmittel gebe es nicht.

Vor allem Frischprodukte betroffen

Migros-Sprecher Patrick Stöpper bestätigt auf Anfrage: «Wenige Filialen konnten kurzfristig nicht angefahren werden. Zermatt ist noch immer betroffen.»

Ähnlich sieht die Situation bei Coop aus. In einzelnen Oberwalliser Orten sowie in Göschenen und Andermatt könne man bei den Frischprodukten nicht mehr die ganze Auswahl bieten, sagt Coop-Sprecher Ramón Gander. Dazu zählt auch Zermatt. «Im Kanton Graubünden und im Unterwallis können wir seit heute aber wieder alle Supermärkte anfahren.»

Denner bleibt geschlossen

Die Denner-Filiale an der Spissstrasse in Zermatt hingegen konnte gar nicht mehr öffnen. Seit Montag sei diese wegen Lawinengefahr geschlossen, wie Sprecherin Grazia Grassi sagt: «Die Filiale steht in einem Gebiet, in dem Lawinensprengungen durchgeführt werden, weshalb wir den Laden aus Sicherheitsgründen geschlossen halten.» Wann dieser wieder geöffnet werden könne, wisse man noch nicht.

(duf)