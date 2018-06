Lehrer müssen Whatsapp-Klassenchats löschen

Millionen Menschen in der Schweiz nutzen Whatsapp, es ist das grösste digitale Netzwerk. Vor einer Woche hat das Unternehmen das Mindestalter von 13 auf 16 Jahre erhöht. Das wegen der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU, die auch in der Schweiz angewandt wird. Sie legt unter anderem fest, dass nur Daten von Kindern über 16 Jahren verarbeitet werden dürfen.

Umfrage Nutzen Sie Whatsapp? Ja, natürlich.

Gelegentlich.

Nein.

Nein, wegen der neuen Regeln nicht mehr.

Tausende Teenies dürfen den Messenger jetzt gemäss den Nutzungsbedingungen von Whatsapp nicht mehr nutzen – es sei denn, die Eltern willigten in die Nutzung ein. Sie sind noch in der Schule und viele von ihnen sind in Klassenchats, in denen die Lehrer mit ihnen kommunizieren. Die müssen jetzt gelöscht werden, wie die «Sonntagszeitung» schreibt.

Arbeitsgruppe eingesetzt

Die Lehrer konnten auf Whatsapp ihren Schülern schnell und unkompliziert Infos weitergeben. Das sei sehr geschätzt worden, sagt Alain Pichard, der am Oberstufenzentrum Oplund bei Biel unterrichtet. «Auch Hausaufgaben und Hilfestellungen dazu werden über Whatsapp-Gruppen organisiert», sagt Christian Hugi, Präsident des Lehrerverbands des Kantons Zürich.

In der ganzen Schweiz startet jetzt die Suche nach Alternativen: So hat das Oberstufenzentrum Oplund extra eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die mit Einbezug der Eltern eine Lösung finden soll. Bis nach den Sommerferien wolle man eine Lösung präsentieren, so Pichard.

Im zürcherischen Dietlikon will Schulleiter Reto Valsecchi auf E-Mail umsatteln. Auch für Hugi ist das denkbar. Er bringt als Alternative aber auch noch andere Messenger-Apps ins Spiel – sofern die bei der Altersbeschränkung nicht nachziehen.

«Junge wissen gar nicht mehr, was SMS sind»

Einer Umstellung auf Mailverkehr mit den Schülern steht der Aargauer Schulleiter Peter Merz skeptisch gegenüber: «Mal funktioniert die Internetverbindung nicht, oder die Schüler schauen nicht nach, ob etwas gekommen ist.» Auch für SMS hat er nicht viel übrig: «Die jüngere Generation weiss schon gar nicht mehr, was das ist.»

Er hat eine andere Lösung parat. Wenn nämlich die Eltern zustimmen, dürfen auch Unter-16-Jährige Whatsapp benutzen. Darum will er einen Brief verschicken: «Darin bitten wir die Eltern um ihre Unterstützung, damit wir Whatsapp weiter nutzen können.»

(nk)