Mann tot in Asylunterkunft gefunden

Um 20 Uhr am Mittwochabend ging bei der Polizei die Meldung ein, dass in einer Flüchtlingsunterkunft in Gipf-Oberfrick AG die Leiche eines Mannes gefunden wurde.

Laut der Kantonspolizei Aargau handelt es sich um ein Verbrechen, wie das «SRF» berichtete. Die Polizei habe eine Person anhalten können, die in den Vorfall involviert sein dürfte.

Die aufgebotene Polizei und Rettungsdienst konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Wie die Person ums Leben gekommen war, ist noch unklar. «Deshalb wissen wir auch nicht, ob und wie eine Tatwaffe im Einsatz gewesen ist», sagt Polizei-Mediensprecher gegenüber dem «SRF».

(fur)