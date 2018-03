Linke kämpfen für eine Zahnversicherung

Eine neue Füllung, eine Krone oder eine Wurzelbehandlung: Der Besuch beim Zahnarzt schmerzt oft nicht nur physisch, sondern auch finanziell.

Initiativen in mehreren Kantonen



Gut vier Milliarden Franken werden in der Schweiz jährlich für den Zahnarzt ausgegeben. Neben der Waadt wurde auch in den Kantonen Neuenburg, Genf, Wallis und Tessin Volksinitiativen für eine obligatorische Zahnversicherung lanciert. Umstritten ist, wie viele Leute auf den Zahnarzt-Besuch verzichten, weil er zu teuer ist. Der Abteil reicht je nach Umfrage und Statistik von 3 bis zu 20 Prozent.

Im Kanton Waadt könnte künftig eine Versicherung die Rechnung übernehmen: Am 4. März kommt eine Volksinitiative der Linken zur Abstimmung, die eine obligatorische Zahnversicherung verlangt. Diese würde – wie die AHV – über Lohnabgaben finanziert und wäre die erste in der Schweiz.

Ein Modell für die deutsche Schweiz?

Eine der treibenden Kräfte hinter der Initiative ist die Waadtländer SP-Nationalrätin Brigitte Crottaz. «Es macht keinen Sinn, dass der Mund bei der Krankenversicherung ausgeschlossen ist.» Umfragen zeigten, dass viele Schweizer aus finanziellen Gründen auf zahnmedizinische Behandlungen verzichteten. «In einem reichen Land wie der Schweiz kann es nicht sein, dass man keine solidarische Lösung findet.»

Die Ärztin hofft, dass eine Annahme in der Waadt den hängigen Initiativen in anderen Kantonen der lateinischen Schweiz Auftrieb gibt. «Die Waadt könnte zum Vorbild für die ganze Schweiz werden.» Bei vielen sozialpolitischen Errungenschaften hätten Westschweizer Kantone den Anfang gemacht. «Die Mutterschaftsversicherung wurde zuerst in Genf eingeführt, heute ist sie selbstverständlich.» Sie werde die Entwicklung weiter beobachten und prüfe einen Vorstoss auf nationaler Ebene.

«Verbummelt man den Zahnarzt, wirds teuer»

Auch für die Schaffhauser SP-Nationalrätin Martina Munz wäre ein Ja in der Waadt ein Fingerzeig. «Der Testlauf in der Waadt ist eine ganz wichtige Abstimmung für die restliche Schweiz.» Die Gesundheit fange bei den Zähnen an. «Verbummelt man eine Behandlung, weil sie zu teuer ist, steigen die Kosten exponentiell.»

Bei einer Annahme der Initiative würde die Versicherung laut Munz auch in Deutschschweizer Kantonen wie Schaffhausen zum Thema: «Wenn man die Steuern für Unternehmen senkt, kann man auch Familien entlasten.»

Zahnärzte lehnen die Zahnversicherung ab

Die obligatorische Zahnversicherung bekämpfen neben den Bürgerlichen auch die Zahnärzte: «Eine obligatorische Zahnversicherung nützt dem Mittelstand nichts: Neben den Prämien sehen alle Modelle auch eine Franchise vor», sagt Marco Tackenberg, Sprecher der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO. Bedürftigen und Working Poor müsse man gezielt helfen. Laut einer aktuellen Umfrage wüssten ausgerechnet diese oftmals nicht, dass sie schon heute Anspruch auf eine Unterstützung haben.

Gegen eine Versicherung spreche, dass der Anreiz, den Zähnen Sorge zu tragen, schwinde: «Karies lässt sich durch eine gründliche Mundhygiene und den Verzicht auf Süsses zwischendurch vermeiden. Nirgends ist dieser Zusammenhang zwischen dem Verhalten und den Folgen so klar wie in der Zahnmedizin.» Schwere, nicht vermeidbare Erkrankungen des Kausystems würden hingegen schon heute von der Krankenkasse gedeckt.

Laut Tackenberg steht am Sonntag viel auf dem Spiel. «Das Ergebnis in der Waadt wird eine Signalwirkung haben – in die eine oder andere Richtung.» In der Deutschschweiz werde eine Zahnversicherung aber ohnehin einen schweren Stand haben: «Die Initianten haben das Terrain gut gewählt. In der Romandie ist man offener für staatliche Lösungen als in der Deutschschweiz.»



