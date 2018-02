«Er verschickte täglich Dick Pics an 20 Mädchen»

Die jugendliche Schweizerin Melanie* wurde Opfer eines «Loverboys». Zuerst bezirzte Simon* sie und schenkte ihr seine Aufmerksamkeit. Doch schnell wurde die Beziehung grob. Simon würgte sie beim Sex, bis sie ohnmächtig wurde und schlug sie, schreibt die «NZZ am Sonntag», die den Fall publik machte.

«Loverboys nutzen Verletzlichkeit aus»



Frau Angelini*, wie funktioniert die «Loverboy»-Masche?

Die Täter machen jungen Frauen und auch Mädchen falsche Versprechungen. Sie nutzen deren Verletzlichkeit und wirtschaftliche Not gezielt aus und beuten sie schliesslich sexuell und finanziell aus. Wir,



Was können Mädchen tun, die von einem «Loverboy» sexuell ausgebeutet werden?

Ich rate allen betroffenen Mädchen dringend an, sich Hilfe zu holen. Es gibt kantonale Opferberatungsstellen oder auch uns.



Können sie sich auch an die Polizei wenden?

Ja, sie können Anzeige gegen den Täter erstatten. Wenn Zwang im Spiel ist, kann dem Opfer Straffreiheit gewährt werden. Die Polizei muss aber bei Offizialdelikten ermitteln. Es ist daher ratsam, sich zuerst bei einer Opferberatungsstelle beraten zu lassen. Das ist auch ohne Anzeige möglich. (sil)



Danach soll er sie zunehmend isoliert und befehligt haben. Im Sommer 2017 habe er sie aufgefordert, mit anderen Männern zu schlafen. Als Beweis sollte sie ihm ein Video vom Akt schicken. «Warum soll ich das tun?», fragte Melanie. Das sei normal, antwortete ihr Freund. «Das machen alle. Du liebst mich doch. Oder nicht?» Mindestens drei Mal sei Melanie der Aufforderung nachgekommen. Einmal habe ein Mann ihr nach dem Sex 200 Franken geben wollen. Sie lehnte ab. Simon sagte: «Schade, das hätte meine Fahrt zu dir finanziert.»

«Loverboy»-Fälle nehmen in der Schweiz zu

Im Juli 2017 wurde Melanie von einem Bekannten des Mannes darauf aufmerksam gemacht, dass dieser anderen Mädchen dasselbe antue. Daraufhin habe sie sich ihrer Mutter anvertraut. Eine Strafanzeige machte die junge Frau nicht. Rechtsberater haben ihr davon abgeraten. Auch Geld floss nicht. Ein Vertreter der Fachstelle Act212 sagt der Zeitung, wäre es so weitergegangen, hätte Simon wohl andere Männer für Sex mit Melanie bezahlen lassen. Die Zahl der «Loverboy»-Fälle in der Schweiz steige, so die Fachstelle.

20 Minuten hat mit dem ehemaligen Geschäftspartner von Simon gesprochen: «Er wollte in meine Online-Firma investieren», sagt Marco*. «Bei einem Treffen im Juni 2017 erhielt ich Einsicht in seinen Facebook-Account.» Marco habe sich das Profil angeschaut und sei erschrocken: «In den Chats stiess ich auf verstörende und perverse Nachrichten, Bilder und Videos. Er chattete mit jungen Frauen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren.» Daraufhin brach er den Kontakt zu Simon ab.

«Er chattet mit zehn Mädchen gleichzeitig»

Marco wollte den betroffenen Mädchen aber helfen. Viele von ihnen kontaktierte er: «Ich versuchte zu erklären, was Simon mit ihnen macht und auf was für einen Menschen sie gerade reinfallen.» Auch mit Melanie gab es Kontakt: Er erzählte ihr, dass Simon mit vielen anderen Mädchen dieselbe Masche abziehen würde und sie sich Hilfe holen solle. Das habe Melanie den Anstoss dazu gegeben, den Kontakt zu Simon abzubrechen, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete.

Simon chattete gemäss Marco mit rund zehn Mädchen gleichzeitig. Pro Tag verschickte er Dick Pics an etwa 20 Mädchen, drei bis vier davon antworteten. Marco sagt, er wolle mehr tun, die Bilder und Videos mit pornografischen Inhalten an die Polizei weiterleiten. «Aber ich mache das nur, wenn ich das Einverständnis der Mädchen habe. Viele wollen diesen Schritt nicht machen. Und das respektiere ich.»

*Alle Namen von der Redaktion geändert.

