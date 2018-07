Luzerner geht mit Darknet-Daten auf Shoppingtour

Plötzlich liegt im Briefkasten von C. S.* eine Rechnung für über 1900 Franken. Gemäss dieser soll sie Rum der Marke Havana Club gekauft haben, eine limitierte Spirituose aus den ältesten Rumsorten, in mundgeblasener Glaskaraffe abgefüllt. Einen solchen Einkauf hat sie allerdings nie getätigt.

Umfrage Wurden Sie selber schon Opfer von Internetbetrug? Ja, mehrfach

Ja, einmal

Nein, noch nie

Ich brauche kein Internet

So gehen die Betrüger vor

Was B.M. getan hat, ist gemäss Lulzana Musliu, Mediensprecherin des Bundesamts für Polizei, Phishing. «Darunter versteht sich die Besorgung von allen möglichen Zugangsdaten, unter anderem Mailaccounts. Diesen Zugang kann man sich einerseits im Darknet erwerben, das als eine Art Tauschplatz für die Underground Economy fungiert. Andererseits kann man sich etwa über Fake-Inserate oder Fake-Shops entsprechenden Zugänge selbst beschaffen», so Musliu.

Tatsächlich seien die vollständige Adresse oder Kreditkartennummern zusammen mit dem Namen der entsprechenden Person ausreichend, um unter falschem Namen online Bestellungen vorzunehmen. Der Betrug fällt gemäss der Mediensprecherin jedoch meist schnell auf, da die betroffenen Person merkt, dass unbekannte Buchungen ihr Konto belasten. Laut Musliu «sind die Betrüger im Darknet nur vermeintlich sicher, die Polizei ist auch dort vor Ort». Wichtig sei, dass persönliche Daten im Internet niemals ohne Vorsicht weitergegeben würden.





C. S. ist nur eines der Opfer des 24-jährigen B. M.*, der hinter der Bestellung steht. Gemäss dem Strafbefehl, der 20 Minuten vorliegt, hat der junge Mann zwischen Februar und Oktober 2017 im Darknet zahlreiche Zugänge zu E-Mail-Accounts und Postkonten erworben. Mit diesen Daten bestellte M. bei diversen Anbietern Waren. Neben dem Rum kaufte M. vorwiegend technische Geräte der Marke Apple wie das MacBook Pro oder das iPhone 7 Plus. Im Lauf seines illegalen Treibens erstand der junge Mann vermehrt Kleidung bei Zalando. Die Bestellungen hatten jeweils einen Wert von 1000 bis 3000 Franken.

Ware an Postautomaten geschickt

Die Ware wiederum liess er zu verschiedensten My-Post-24-Automaten schicken und holte sie manchmal selbst ab, manchmal übernahm einer seiner Mittäter diese Aufgabe. Sie wurden entlöhnt. Schliesslich verkaufte M. die missbräuchlich erworbene Ware weiter und erzielte so einen Gewinn.



Dann kamen ihm die Behörden auf die Schliche: Er kam gut zwei Monate lang in Untersuchungshaft. Nun wurde er vom Kriminalgericht Luzern verurteilt. Wie dem Strafbefehl zu entnehmen ist, hat sich der Verurteilte des mehrfachen betrügerischen Missbrauchs von Datenverarbeitungsanlagen sowie der mehrfachen Urkundenfälschung schuldig gemacht. M. erhält eine bedingte Geldstrafe, muss eine Busse im Wert von 1350 Franken zahlen sowie die Verfahrenskosten von fast 10'500 Franken tragen.

«Das war eine doofe Aktion»

M. bereut seine Taten mittlerweile. «Das war eine doofe Aktion von damals. Vielleicht schrecken aufgrund meiner Geschichte andere davor zurück, solche Dinge zu tun», sagt er zu 20 Minuten. Das Internet sei kein straffreier Raum.

Der Fall wirft die Frage auf, wie leicht private Daten im Darknet zu erwerben sind. Laut Pascal Lamia, Leiter der Melde- und Analysestelle Informationssicherung des Bundes (Melani), ist eine Tat wie jene von B. M. mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Zuerst müsse man sich über das Darknet informieren und sich Zutritt verschaffen. Anschliessend gelte es, alle notwendigen Daten zu sammeln und entsprechende Konten zu hacken. «Hat man grosse Langeweile, Zeit übrig und ist entsprechend interessiert, ist es jedoch durchaus machbar.»

C. S. ist erleichtert, dass B. M. nun gefasst und verurteilt worden ist. Sie selbst hatte sich umgehend an die Polizei gewandt, als sie die verdächtigen Rechnungen erhielt. «Einmal hat er es nicht geschafft, die Ware rechtzeitig umzuleiten. Da landete plötzlich ein iPhone, das ich nie gekauft hatte, in meinem Briefkasten», erzählt sie. M. habe sich Zutritt zu einem alten E-Mail-Account von ihr beschafft und sei so an all ihre Daten gekommen. Sie selbst sei nun enorm vorsichtig geworden, nicht einmal einen E-Banking-Account besitze sie noch.