Machen Sie mit am No-Billag-Streitgespräch!

Am 4. März kommt die No-Billag-Initiative vors Volk. Sie will es dem Bund verbieten, Empfangsgebühren zu erheben sowie eigene Radio- und Fernsehstationen zu betreiben. Stattdessen sollen die Konzessionen an Private versteigert werden.

Die Debatte um die Abschaffung der Billag-Gebühr wird kontrovers geführt. Während die Gegner die «Zerstörung der Medienvielfalt» und von Milliardären gesteuerte Medien befürchten, sehen sich die Initianten mit den «Zwangsgebühren» bevormundet und argumentieren, die «Quasi-Monopolistin» SRG verunmögliche einen fairen Wettbewerb.

Wie werden Sie bei der No-Billag-Initiative stimmen? Welche Argumente überzeugen Sie? Für ein Streitgespräch suchen wir junge Menschen unter 25, die sich bereits eine Meinung gebildet haben und diese auch begründen können. Melden Sie sich!



(pam)