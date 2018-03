Mann schlägt 33-Jährigen nieder und legt Feuer

Ein Mann, der im Februar bei der Explosion in der Küche einer Wohnung in Delsberg JU ums Leben kam, war Opfer eines Verbrechens geworden. Ein mutmasslicher Täter befindet sich in Haft. Das Motiv ist unklar.

Die Staatsanwaltschaft geht von einer Tötung aus, die mit der Brandstiftung vertuscht werden sollte, wie sie am Freitag mitteilte. Der Verdächtige, der zwei Tage nach der Explosion am 18. Februar verhaftet worden war, habe inzwischen die Tat gestanden. Weitere Details zum Täter gab sie nicht bekannt.

Schläge mit Hammer

Die Autopsie des 33-jährigen Opfers hat ergeben, dass der Afghane Schläge mit einem kleinen Hammer auf den Kopf erhalten hatte. Jener Hammer und eine Flasche mit Benzin wurden sichergestellt – wo, gab die Staatsanwaltschaft nicht bekannt.

Während der Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass eine Drittperson in der Wohnung war. Alle vier Ventile des Gaskochherds waren geöffnet, wie es weiter hiess. Zudem war Benzin in die Küche gegossen worden, um die Ausbreitung des Feuers zu beschleunigen.

Beziehung zwischen Täter und Opfer ist unklar

Die zwei während des Dramas in der Wohnung anwesenden Kinder des Opfers waren gerettet worden. Seine Ehefrau und ein drittes Kind waren während der Explosion abwesend.

Die Staatsanwaltschaft untersucht nun, ob der Verdächtige alleine gehandelt hat. Sie gab nicht bekannt, ob es eine Beziehung zwischen Opfer und Täter gab.

