Mann wird von Lawine verschüttet und stirbt

In Saas-Fee VS sind am Sonntagmorgen drei Personen von einer Lawine überrascht worden. Eine Person wurde bei der Abfahrt von der Lenzspitze vom 350 Meter langen und rund 150 Meter breiten Schneebrett mitgerissen, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt.

Da der Verunglückte ein Lawinenverschüttetensuchgerät auf sich trug, konnte er rasch geborgen werden. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der 23-jährige Schweizer.



Das Unglück ereignete sich bei der Abfahrt von der Lenzspitze.



(woz)