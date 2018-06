Maurer stürzt mit dem Velo – bei 70 km/h

Bundesrat Ueli Maurer sollte am Freitag über die bundesrätliche Strategie bezüglich der Börsenäquivalenz informieren. Zu Beginn der Medienkonferenz musste er allerdings seine Erscheinung erklären.

Humpelnd trat er ans Rednerpult – mit Schürfungen unterhalb der Nase und am Kinn. Unter den Kleidern sähe es noch etwas Schlimmer aus, meinte Maurer, dennoch gut gelaunt.

Laut «Blick» war der Finanzminister wie häufig frühmorgens mit seinem Moutainbike auf dem Weg ins Büro, als es zum Unfall kam. Von seinem Zuhause in Kandersteg nahm er die rund 65 Kilometer lange Strecke in Angriff. Das Unwetter in der Nacht hatte allerdings seine Spuren hinterlassen.

Arzt wurde nicht gebraucht

Die Strassen waren nass und vielerorts auch bedeckt mit Schutt. Gemäss Maurers Aussagen wollte er einem Plastiksack ausweichen und touchierte dabei einen Stein. Er rutschte seitlich weg und prallte auf die Strasse.

Mehrere Prellungen und Schürfwunden im Gesicht, an Ellbogen, Knien und Oberkörper hat er sich zugezogen. Das geschehe eben, wenn man mit 70 km/h talabwärts unterwegs sei und dann stürze, meinte Ueli Maurer. Einen Arzt habe er allerdings nicht gebraucht.

