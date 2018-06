Mega-Lichtspiel ist besser als jeder Drogentrip

Die Taminaschlucht bei Bad Ragaz verwandelt sich diesen Sommer wieder zur weltgrössten natürlichen Leinwand für bewegte Bilder. Die erste Ausgabe von Light Ragaz im vergangenen Sommer war nach nur wenigen Wochen komplett ausverkauft.

Gestern feierte die zweite Ausgabe des Lichtspiels Premiere. Ab heute können Interessierte wieder jeden Abend bis zum 30. September das visuelle Spektakel erleben. 20 Minuten war bei der Premiere dabei. Im Video siehst du, was dich in der Taminaschlucht erwartet. Die Mega-Lichtshow wird jeweils ab 18 Uhr eingeschaltet.

So sah Light Ragaz letztes Jahr aus.

