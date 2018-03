China-Trash gefährdet Marke «Swiss made»

Es war das Technik-Desaster schlechthin: Weil zahlreiche Handys beim Laden explodierten, musste Samsung den Verkauf des Note 7 stoppen und alle verkauften Geräte zurückrufen. Das Handy wurde auf Flügen von zahlreichen Airlines verboten und neben einem finanziellen Schaden, den Analysten auf 17 Milliarden Dollar schätzen, bleibt auch ein angekratztes Image.

Umfrage Waren Sie auch schon von einem Rückruf betroffen? Ja, schon mehrfach.

Ja, einmal.

Nein.

Weiss nicht.

Das sagt die Industrie

Dass die Produktpiratierie in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie ein Thema ist, bestätigte Swissmem-Sprecher Ivo Zimmermann in der KMU-Zeitschrift «Zürcher Wirtschaft». «Wir empfehlen unseren Mitgliedfirmen, gegen Produktefälscher rechtlich vorzugehen, nur schon um mögliche weitere Trittbrettfahrer abzuhalten», sagt Zimmermann. Allerdings seien diese rechtlichen Verfahren sehr zeit- und kostenintensiv, was insbesondere für KMU eine grosse Herausforderung darstelle. Dass Schweizer Firmen gefälschte Produkte verarbeiten, liegt laut der Zurich-Versicherung an der hohen Spezialisierung, die eine lange Zulieferkette bedinge. Einen weiteren Grund führt die Versicherung Helvetia gegenüber der «Zürcher Wirtschaft» ins Feld: «Wenn es zu Problemen kommt,wurden in der Regel bewusst günstige Teile verbaut, in der Hoffnung, dass sich so Geld sparen lässt und die Produktqualität gleich bleibt.»

Doch Samsung ist nicht allein. Wie Statistiken des Bundes und der OECD zeigen, ist die Zahl der Produktrückrufe in den letzten Jahren massiv gestiegen. Das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen (BFK) verzeichnete 2012 insgesamt 24 Rückrufe und Sicherheitswarnungen, 2015 waren es schon 78. Letztes Jahr wurden 68 Fälle verzeichnet. Global gesehen stieg die Zahl laut OECD-Angaben von 2344 im Jahr 2012 auf 3344 im letzten Jahr.

Auch teure Markenprodukte sind betroffen

Ein genauer Blick in die Statistik zeigt: Neben Lebensmitteln wie etwa mit Listerien befallene Schinkenwürfelchen oder Kinderspielzeug, welches Feuer fangen kann, sind es oft auch teure Elektronikprodukte, welche an den Hersteller zurückgesendet werden mussten. Erst am Donnerstag rief Lenovo bestimmte Laptops zurück, weil durch eine lockere Schraube möglicherweise der Akku in Brand gesetzt werden könnte. Von Rückrufen betroffen waren auch Beats-Lautsprecher, Gamer-Tablets von Nvidia oder Vaio-Laptops von Sony. Auch ein Winkelschleifer von Bosch wurde zurückgerufen, weil sich die Schleifscheibe im Betrieb lösen konnte.

Schlagzeilen machten in letzter Zeit auch viele Auto-Rückrufe, in der Statistik des Bundes tauchen diese aber selten auf. «Da beim Bundesamt für Strassen die Fahrzeuge registriert sind, können die Autohersteller den Autohaltern den Rückruf direkt mitteilen. Ein öffentlicher Rückruf macht eher Sinn, wenn die Käufer nicht bekannt sind», sagt Matthias Gehrig vom Eidgenössischen Büro für Konsumentenfragen.

«Ein Grund ist die Produkt-Piraterie»

«Für den Anstieg könnte auch die gestiegene Anzahl Produkte auf dem Schweizer Markt verantwortlich sein», so Gehrig. Man habe die die Ursachen der Entwicklung nicht vertieft untersucht, doch durch den E-Commerce würden viele Produkte in der Schweiz vertrieben, die es ohne Internetversand in der Schweiz nicht geben würde. Möglich sei auch, dass die Bereitschaft der Unternehmen zugenommen hat, Rückrufe durchzuführen. Denn: «Die meisten Rückrufaktionen geschehen freiwillig.»

Jörg Bertogg von der Zurich-Versicherung, sieht noch eine andere Möglichkeit: «Einer der Gründe für die vermehrten Produktrückrufe ist die Zunahme der Produkte-Piraterie. Heute gelangen öfter gefälschte Bestandteile über Zulieferer in die Geräte von Markenproduzenten, die sonst sehr hohe Qualität liefern. Sind einzelne Bestandteile mangelhaft, müssen Firmen ihre Produkte teilweise zurückrufen.»

«Rückrufe gefährden das Image der Markenproduzenten»

So habe eine bei Zurich versicherte Schweizer Industriefirma wegen gefälschten Widerständen auf Platinen, die über die Kette von Zulieferer in die Geräte gerieten, mehrere zehntausend Maschinen zurückrufen müssen. Die Auswirkungen gerade für Betriebe, die auf Schweizer Qualität setzen, verheerend: «Rückrufaktionen verursachen hohe Kosten und gefährden das Image eines Markenproduzenten», sagt Bertogg.

Zurich berate darum ihre Firmenkunden, wie sie sich vor Fälschern schützen und wie sie eine bessere Kontrolle über die Zulieferer erhalten. Gelangen dennoch gefälschte Teile in ein Produkt und verursachen diese Schäden, kommt Zurich je nach Police für die Kosten auf. Die gefälschten Teile dürften in den meisten Fällen aus China oder dessen Sonderverwaltungszone Hong Kong stammen, wo laut OECD-Statistiken rund 85 Prozent der Produktfälschungen produziert werden.

«Der Kunde fungiert immer mehr als Versuchskaninchen»

Die vermehrten Rückrufe bereiten Konsumentenschützerin Sara Stalder Sorgen: «Sie belegten, dass der Kunde immer mehr als Versuchskaninchen für Produkte fungiert. Es wird nicht mehr getestet, sondern einfach massenhaft produziert und ausgeliefert.» Am Schluss leide der Konsument unter gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln und gefährlichen Produkten. «Treten Schäden auf, kann man sich kaum wehren, denn der Konsument muss nachweisen, dass das Produkt fehlerhaft ist.» Hier sei die Politik gefordert: Die Beweislast müsse man umkehren und die Sanktionen für Hersteller massiv verschärfen. «Sichere Produkte herzustellen, ist für Hersteller auch ohne grosse Kosten möglich, sodass kein Preisanstieg droht.»

Jean-Marc Hensch vom Wirschaftsverband Swico, der die Elektronikbranche vertritt, kontert: «Gerade bei komplexen Produkten ist es nie möglich, alle Funktionen und Kombinationen von Verwendungen durch den Konsumenten vorher auszutesten, bevor sie auf den Markt kommen.» Die Forderung des Konsumenten nach Höchstleistungen führe dazu, dass man technologisch ständig innovieren müsse, um mitzuhalten. «Solange es Innovation gebe, werde es auch Produkterückrufe in der Elektronik geben.» Zentral sei, wie die Firmen damit umgingen: «Wer versucht, zu vertuschen oder abzuwiegeln, keine sauberen Prozesse aufsetzt, kommunikativ auf Tauchstation geht und sich nicht entschuldigt, wird Schaden nehmen.»

(the/pam)