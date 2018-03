SRG investiert in Filme und Serien – trotz Sparpaket

SRG-Präsident Jean-Michel Cina und Generaldirektor Gilles Marchand stellten nach dem Abstimmungssieg ihr Reformpaket vor. «Der Sieg ist für die SRG ein neuer Anfang», so Marchand.

Ein Überblick der wichtigsten Punkte, wo sich die Dinge nun ändern sollen:

100 Millionen für mehr Effizienz

Da der Bundesrat die Ausgaben der SRG plafoniert hat, muss die SRG trotz des Neins zu No Billag sparen. Die SRG-Spitze kündigte einen «Effizienz- und Reinvestitionsplan» über 100 Millionen Franken an. «Beim Sparen gibt es keine Tabus», sagt Cina. Bei Produktion, Technik, Verwaltung und Infrastruktur will man den Gürtel enger schnallen. Ob Mitarbeiter entlassen werden und wie viele, lässt Cina offen. Details folgen im Sommer. Cina: «Der Zuschauer wird vom Sparprogramm kaum etwas merken.»

SVP-Nationalrat Gregor Rutz befürwortet das Sparpaket: «Das ist eine Selbstverständlichkeit, jeder Unternehmer muss auf die Effizienz achten. Die SRG ist in den letzten Jahren viel zu gross geworden, eine Kurskorrektur ist darum überfällig. Es ist skandalös, dass die SRG erst durch die No-Billag-Initiative aufs Geld schaut.» Auch SP-Nationalrat Matthias Aebischer begrüsst die neue Strategie der SRG: «Die Digitalisierung hat gerade in den Bereichen Produktion und Vertrieb von Sendungen vieles vereinfacht. So kostete früher eine Live-Schaltung zum Auslandkorrespondenten ein Vielfaches mehr zu dem, was es heute kostet. Es ist an der Zeit für eine neue Strategie.»

50 Prozent der Gebühreneinnahmen für Information

In Zukunft sollen mindestens 50 Prozent der Gebührengelder für die Information aufgewendet werden. So soll laut SRG die Erfüllung des Kernauftrages sichergestellt werden. Aebischer ist erfreut: «Ich begrüsse es sehr, dass die SRG künftig 50 Prozent in Information investiert. Möglicherweise kann sie dafür in anderen Bereichen sparen und die eine oder andere ‹Halli-Galli›-Sendung streichen.» Rutz hingegen ist kritisch: «Auch dieser Punkt war schon bekannt, hier hat die SRG also kein Eingeständnis aufgrund der Initiative gemacht.»

Mehr Schweizer Filme und Serien, weniger Werbung

Die SRG soll sich laut Marchand auf ihre Besonderheiten konzentrieren. Dies seien namentlich Eigenproduktionen von Filmen und Serien. Zudem soll es ein Zückerli für die Zuschauer geben: Keine Werbung während Spielfilmen. So wolle man sich von privaten Anbietern abgrenzen. Rutz: «Völlig unsinnig, dass man jetzt noch mehr Geld in die Hand nimmt. Filme und Serien sind kein Service public und auch Schweizer Produktionen lassen sich am Markt finanzieren, wenn es dafür ein Publikum gibt. Dass während eines Filmes keine Werbung mehr läuft, ist ein Luxus, den wir am Schluss durch die Gebühren bezahlen müssen.»

Aebischer sieht dies anders: «Das ist eine gute Strategie, denn durch Schweizer Produktionen hebt sich die SRG von den Privaten ab. Solche Filme und Serien sind enorm wichtig für die Identität der Schweiz. Dass während den Spielfilmen keine Werbung mehr gezeigt wird, ist ein wichtiger Schritt: Zum ersten Mal in der Geschichte der SRG wird weniger auf Werbung gesetzt. Das spricht für die Qualität der SRG.»

Junge mit digitaler Plattform erreichen

Um vermehrt das junge Publikum abzuholen, will die SRG ihr digitales Angebot verbessern. SRG-Präsident Cina sagt: Wir planen eine mehrsprachige, digitale Plattform, auf der das gesamte SRG-Angebot aufgenommen werden soll. Aebischer hält auch dies für sinnvoll: «Heute ist die SRG überhaupt nicht präsent bei den Jungen. Da hat sie grossen Nachholbedarf. Darum ist es wichtig, dass dieser Punkt Teil der neuen Strategie ist.»

Rutz entgegnet: «Online werden bereits jetzt die privaten Medien mit Gebührengeldern konkurrenziert, hier sollte sich die SRG zurückhalten und sich auf das beschränken, was Private nicht bieten können. Sonst wird die Krise der privaten Medien noch grösser.»