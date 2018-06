2000 Tote mehr wegen Wintergrippe in 2017

Im vergangenen Jahr starben in der Schweiz 2000 Personen mehr als noch 2016. So starben 2017 insgesamt 67'000 Menschen. Das verkündet das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag. Grund dafür soll die Wintergrippe gewesen sein, die besonders ältere Menschen betraf.

2017 starben 3,5 Prozent mehr Personen im Alter über 65 Jahren als im Vorjahr. Weiter zeigen die Zahlen des BFS, dass der Anstieg sowohl bei den Männern (3,6 Prozent) als auch bei den Frauen (2,6 Prozent) zu sehen war. Zudem gab es 5,4 Prozent mehr Todesfälle in der ausländischen Bevölkerung, während 2,8 Prozent mehr Schweizer starben.

Anzahl nicht eheliche Geburten pro Jahr nimmt zu

Die Anzahl Todesfälle hat gemäss BFS in nahezu allen Kantonen zugenommen. Einzig in den Kantonen Schwyz, Schaffhausen, Jura und Appenzell Innerrhoden sei ein Rückgang zu beobachten gewesen.

Gleichzeitig war ein Geburtenrückgang um 0,6 Prozent zu beobachten. In den meisten Kantonen wurden laut BFS 2017 weniger Kinder geboren als 2016. Das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt des ersten Kindes bleibt bei 30,8 Jahren. Ebenfalls stabil blieb die Geburtenziffer von 1,5 Kindern pro Frau. Eine Zunahme um 3,5 Prozent wurde bei den nicht ehelichen Geburten festgestellt. Der Anteil beträgt 25,2 Prozent.

Starke Zunahme bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften

Weiter teilt das BFS mit, die Zahl der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften habe stark zugenommen. Knapp 800 gleichgeschlechtliche Paare entschieden sich dafür. Das entspricht einer Zunahme im Vergleich zu 2016 von 8,2 Prozent.

Ebenfalls angestiegen sind die Anzahl Frauenpaare: 2017 gab es 35 Prozent beziehungsweise 79 Paare mehr als noch im Vorjahr. Gleichzeitig wird ein Rückgang bei den Männerpaaren verzeichnet. 2017 belief sich die Zahl auf 19 Paare (3,8 Prozent) weniger. Das BFS schreibt: Seit 2007 sei der Anteil der Frauenpaare an den eingetragenen Partnerschaften nie mehr so hoch gewesen.

