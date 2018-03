Mehrheit ist für die Billag-Gebühr von 200 Franken

Das Nein war wuchtig: Mit 72 Prozent schmetterten die Stimmbürger am Sonntag die No-Billag-Initiative ab. Gemäss der Tamedia-Nachbefragung mit über 17’000 Teilnehmern folgten die Wähler den Abstimmungsempfehlungen ihrer Parteien: So sagten bloss die Anhänger der SVP mehrheitlich Ja zur Vorlage. Die SVP hatte als einzige grössere Partei die Ja-Parole herausgegeben.

Die Wähler der übrigen Parteien stimmten fast geschlossen Nein. Trotz der Pro-Kampagne des Gewerbeverbandes legte nur jeder fünfte FDP-Wähler ein Ja in die Urne. Noch geringer war die Zustimmung bei den Anhängern der übrigen grösseren Parteien. Kein Graben tat sich zwischen den Generationen auf: Drei Viertel der 18- bis 34-Jährigen schmetterten die Initiative ab. Damit ist der Nein-Anteil ähnlich hoch wie bei den Rentnern. Am höchsten war die Zustimmung mit 34 Prozent noch bei den 35- bis 49-Jährigen.

Sympathien für Gebührensenkung

Bessere Chancen als die Abschaffung hätte derzeit offenbar eine Senkung der Radio-und Fernsehgebühren auf 200 Franken, wie sie die SVP in der parlamentarischen Debatte zu No Billag ins Spiel gebracht hatte. 36 Prozent würden einer Kürzung bestimmt und 26 Prozent eher zustimmen, 14 Prozent lehnen sie laut der Umfrage bestimmt und 16 eher ab. Die Meinungen sind hier aber noch nicht gefestigt.

Zugleich sind 58 Prozent der Stimmbürger dagegen, dass die SRG im grossen Stil Sender einstellt und sich künftig auf einen Sender pro Sprachregion und Medium beschränkt.

«Freuen wir uns doch, dass die Gebühr sinkt»

Mark Balsiger vom Komitee «Nein zum Sendeschluss» überrascht das Resultat nicht: «Preisreduktionen sind populär. Wenn ich beim Grossverteiler ein Kilogramm zwangssubventionierte Schweizer Rüebli statt für 2 Franken 80 für 1 Franken 50 kriege, sagte ich auch nicht Nein. Aber freuen wir uns doch, dass die Haushaltgebühr ab nächstem Jahr 20 Prozent günstiger wird.» Balsiger erinnert daran, dass tiefere Gebühren zu einem ausgedünnten Programm führen. Frage man danach, ob die SRG zahlreiche Sender schliessen solle, resultiere denn auch ein Nein.

Für Andreas Kleeb vom Verein No Billag zeigt die Umfrage dagegen, dass das Volk trotz des deutlichen Neins mit dem Status quo nicht zufrieden ist. «Die Bevölkerung möchte offenbar keine Revolution, sondern eine Evolution.» Er hoffe, dass dies auch im Parlament gesehen werde, wenn die Vorstösse zur Senkung der Billag-Gebühr behandelt würden. Gleichzeitig sei bei solchen Umfragen zu beachten, dass sich die Meinungen im Laufe einer Debatte ändern könnten.

Gegen Werbeeinschränkungen

Die SRG hatte am Sonntag auch angekündigt, während abendlichen Spielfilmen auf Werbeunterbrechungen zu verzichten. Laut der Umfrage ist Werbung auf SRF oder RTS jedoch breit akzeptiert: 72 Prozent sind dagegen, dass die SRG künftig ganz auf Fernsehwerbung verzichtet.

16'868 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 2. und 3. März online an der Tamedia-Nachabstimmungsumfrage zu den eidgenössischen Vorlagen vom 4. März teilgenommen. Die Befragungen werden in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH der Politikwissenschaftler Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,9 Prozentpunkten. Weitere Informationen zu den Tamedia-Umfragen gibts hier.



