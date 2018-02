Migranten sind oft Ungelernte – oder Chefs

Rund 2'637'000 in der Schweiz lebende Personen, die über 15 Jahre alt sind, haben einen Migrationshintergrund (siehe Box). Das ist ein Anteil von 37,8 Prozent, wie die neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) zeigen. Auffällig: Nicht überall in der Arbeitswelt sind Personen mit ausländischen Wurzeln gleich häufig anzutreffen.

Laut dem Bundesamt für Statistik gehört jede Person zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund, deren Eltern beide im Ausland geboren sind. Hinzu kommen alle Eingebürgerten und Ausländer, bei denen ein Elternteil im Ausland geboren wurde. Für im Ausland geborene Personen mit Schweizer Eltern gelten Spezialregeln.



Von den ungelernten Arbeitern sind rund drei Viertel Migranten – eine starke Übervertretung. Doch auch bei den akademischen Berufen und beim oberen Kader sind Personen mit ausländischen Wurzeln mit 43 Prozent besonders häufig vertreten. Bei den gelernten Arbeitern und den Selbstständigen sind im Gegenzug die Schweizer ohne Migrationshintergrund übervertreten.

Integrationsexperte Thomas Kessler sagt zum Phänomen: «Schon als vor 150 Jahren in der Schweiz die Eisenbahnen gebaut wurden, waren die Arbeiter aus Italien und die Ingenieure aus Deutschland, England und Spanien.» Sowohl die Kaderjobs als auch die Büezerstellen seien mit hohem Risiko verbunden. «Den ungelernten Arbeitern drohen gesundheitliche Folgen durch das Arbeiten in Wind und Wetter und mögliche Unfälle. Wer in der Kaderstelle nicht überzeugt, ist schnell wieder entlassen.»

Viele Schweizer würden dieses Risiko in Grossunternehmen scheuen. «Sie wollen vor allem sichere Jobs in der Verwaltung oder bis vor einigen Jahren auch in der Medienbranche.» Es sei schwierig, Schweizer für exponierte Kaderstellen zu motivieren. «Man arbeitet lange und muss sich gegen Konkurrenten durchsetzen. Das wollen viele Schweizer nicht.»

Eine Firma zu gründen und damit zu scheitern, sei hingegen nicht weiter schlimm. «Darum wählen die Schweizer eher diesen Weg, wenn sie beruflich vorankommen wollen. Unternehmergeist zu zeigen und etwas versucht zu haben, das nicht geklappt hat, ist weit weniger blamabel als entlassen zu werden.» Migranten seien auch hier an beiden Enden der Skala zu finden, bei den Quartierlädeli oder Spitzentechnologien. Schweizer hätten insgesamt häufiger die finanziellen Möglichkeiten, um die Selbstständigkeit zu wagen.