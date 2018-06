Schweizer Militär geht locker mit Spesen um

Eine interne Revision des Verteidigungsdepartements (VBS) beleuchtet, wie locker das Kader des Militär mit Spesen umgeht: Aus der Überprüfung von 300 Spesenbelegen von 37 Mitarbeitern geht hervor, dass die Angestellten im Departement von SVP-Bundesrat Guy Parmelin oft die Spesenreglemente umgehen — nicht zuletzt zulasten des Steuerzahlers.

Wie der Tages-Anzeiger berichtet, fanden die Prüfer heraus, dass es unter hohen Militärs offenbar gewöhnlich ist, sich «gegenseitig zu sogenannten Business Lunches» einzuladen. Nicht nur werde dabei der festgelegte Maximalbetrag für Verpflegung (27.50 Franken) überschritten, oft fänden diese Geschäftsessen in der Nähe des Arbeitsortes der Beamten statt — also in einem Umfeld, in dem Staatsangestellte nicht einmal Anspruch auf Verpflegungsspesen haben.

Grosszügige Limite bei den Kreditkarten

Der Bericht «Spesen VBS» legt zudem an den Tag, dass VBS-Mitarbeiter die internen Kontrollmechanismen für Spesen oftmals austricksen, indem sie ihre Rechnungen über einen Umweg eingeben. Damit werde das Vier-Augen-Prinzip, das erst ab einem Betrag von 500 Franken gilt, umgangen. «Der Arbeitnehmer kann Spesen teilweise bis zu diesem Betrag in Eigenregie abrechnen», heisst es im Bericht. Doch auch bei höheren Summen versage die Kontrolle, denn manche Angestellte könnten ihre Reisekosten selbst bewilligen.

Gemäss Prüfbericht verfügen ausserdem Mitarbeitende teils über VBS-Kreditkarten mit einer monatlichen Limite von 100’000 Franken. Innerhalb dieser Limite könnten sie Verpflichtungen eingehen, die das VBS in jedem Fall übernehmen müsse.

Zehn Massnahmen, damits künftig besser wird

Am Schluss des Berichts werden noch zehn Massnahmen angegeben, um künftig solche Risiken bei den Spesenausgaben zu verringern. Unter anderem sollten die Limiten der VBS-Kreditkarten auf 20’000 Franken gesenkt und die Beamten daran erinnert werden, dass «geschäftliche Mittagessen unter Bundesangestellten eine Ausnahme darstellen sollten». Ausserdem solle untersucht werden, ob alkoholische Getränke künftig grundsätzlich von den Spesen ausgenommen werden könnten.

Der Fall Andreas Stettbacher hatte zum Prüfungsbericht geführt: Im Dezember 2016 hatte Bundesrat Parmelin den Oberfeldarzt der Armee wegen Verdachts auf strafbare Handlungen gegen das Vermögen angezeigt. Wochen später löste sich der Verdacht in Luft auf. Im September 2017 zog Parmelin die Strafanzeige gegen Stettbacher zurück und ordnete eine zweite Administrativuntersuchung zu den Spesenprozessen im VBS an.



(kle)