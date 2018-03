Mitarbeiter missbraucht Handynummer für Flirt

Ganze zehn Tage war Anabelle* (36) wegen Grippe krankgeschrieben, brachte kaum einen Bissen runter. Ende letzte Woche kehrte der Appetit zurück: Beim Food-Lieferservice Eat.ch bestellte sie sich deshalb gleich Gyros mit Pommes frites.

Der Lieferant war nett – etwas zu nett, wie Anabelle befand. «Er zeigte sich sehr geschwätzig und erzählte unter anderem, dass auch er vor kurzem drei Wochen flachlag», sagt sie. Es sei «kein normales Gespräch» zwischen Mitarbeiter und Kundin gewesen, zu wenig Distanz habe der Mann dafür walten lassen. «Irgendwann meinte ich dann, dass ich mein Essen gerne warm verzehren würde, und habe so das Gespräch beendet», so Anabelle.

«Du bist nett»

Auf der Quittung, die ihr der Mitarbeiter aushändigte, stand auch ihre Handynummer – die kann man bei Eat.ch für allfällige Nachfragen angeben. «Ich hatte schon da ein mulmiges Gefühl», sagt Anabelle.

Die dunkle Vorahnung sollte sich bewahrheiten. Eine gute halbe Stunde später erhielt sie eine Whatsapp-Nachricht des Lieferanten: «Hallo Anabelle. Hat mich sehr gefreut. Du bist nett», heisst es darin.

Das Schlimme sei nicht der Inhalt der Nachricht, meint Anabelle. «Aber ich bestimme gern selber, wem ich meine Handynummer gebe, und möchte nicht einfach so von fremden Männern angeschrieben werden.» Für die junge Frau ist klar: Der Mitarbeiter hat seine Kompetenzen überschritten und seine Dienstleistung für einen Annäherungsversuch missbraucht. «Ich finde das schon ziemlich dreist», sagt Anabelle.

Verhalten des Fahrers «enttäuschend und inakzeptabel»

20 Minuten konfrontierte Eat.ch mit dem Vorfall. Die Restaurants auf der Website seien unabhängig von Eat.ch, daher seien auch keine Fahrer direkt bei der Food-Plattform angestellt, schickt das Unternehmen voraus. Von den Partnerrestaurants und deren Fahrern erwarte man aber jederzeit ein «verantwortungsbewusstes und respektvolles Handeln».

«Besagter Fahrer hat sich nicht unseren Werten entsprechend verhalten, was für uns enttäuschend und inakzeptabel ist», sagt Sprecher Dominic Millioud. Man werde den Vorfall mit dem Restaurantpartner besprechen und anschliessend «geeignete Massnahmen» einleiten.

Zurzeit arbeite man zudem daran, die Kommunikation zwischen Eat.ch, Konsumenten und Restaurantpartnern weiter zu verbessern. «Das beinhaltet unter anderem die Maskierung der Telefonnummer der Endkunden gegenüber dem Restaurant», sagt Millioud. Künftig werde das Serviceteam von Eat.ch zwischen Restaurant und Kunde vermitteln.

Sauna-Angebot des Taxifahrers

Die unangenehme Begegnung mit dem Lieferanten war für Anabelle nicht die erste dieser Art. Anfang Januar sei sie am Flughafen in Kloten in ein Taxi gestiegen und habe ihre Adresse nennen wollen. Da habe sich der Fahrer umgedreht und gemeint: «Ich weiss, wo du wohnst, ich habe dich schon mal gefahren.» Die Adresse stimmte tatsächlich. «Danach wollte er unbedingt mit mir in die Sauna – was ich dankend ablehnte», so Anabelle. Anfragen wie diese habe sie innerhalb des letzten halben Jahres gleich drei erhalten.

Aus den unerfreulichen Begebenheiten hat Anabelle ihre Lehren gezogen: Bei Lieferdiensten wird sie ihre Handynummer künftig nicht mehr hinterlassen. Gegenüber Taxifahrern verschweigt sie zudem ihre genaue Adresse – und steigt stattdessen zwei Strassen vor ihrem Zuhause aus.



* Name der Redaktion bekannt

