SRF-Reporter völlig high, Moderatorin im Stress

«Guten Abend, liebe Damen und Herren, willkommen zur ‹Tagesschau›», begrüsst Moderatorin Katja Stauber die Zuschauer. Ihre seltsam piepsige Stimme verrät es: Irgendetwas stimmt hier nicht. «Wir müssen uns beeilen, weil wir nicht mehr so viel Sendezeit haben», sagt Stauber.

Die einzige Story in der Sendung: Nach der Annahme von No Billag greifen immer mehr ehemalige SRF-Mitarbeiter zu Cannabis. Stauber schaltet zu einem Ex-Reporter und fragt, wie es ihm gehe. «Ich bin recht high im Moment, darum recht gut», antwortet dieser. Stauber: «Danke für diese Einschätzung und geniess deinen Aufenthalt, gäll, chills.» Statt «10vor1o» gebe es nun einen Werbeblock, sagt Moderator Arthur Honegger in einer Vorschau. Er fügt an: «Selber schuld, hähähä.»

Diese Szenen finden sich natürlich nicht im offiziellen Programm des SRF, sondern auf Youtube. No-Billag-Gegner Andreas Bächtold hat kurzerhand seine eigene «Tagesschau» zusammengebastelt, vertont und auf das Video-Portal gestellt. «Das Video zeigt, wie ich mir die ‹Tagesschau› nach Annahme der Initiative vorstelle», sagt der 31-jährige Online-Marketing-Berater aus Bern zu 20 Minuten.





