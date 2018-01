«Cüpli trinken bei SRF und dann dagegen schiessen»

Im schwarz-weiss-karierten Anzug gab Andri Silberschmidt in der «Tagesschau» vom Samstag im Rahmen der FDP-Delegiertenversammlung seine Argumente für die No-Billag-Initiative zum Besten. Noch am selben Tag hatte der Präsident der Jungfreisinnigen im selben Outfit noch einen zweiten Auftritt: Er besuchte mit seiner Freundin die SRG-Glorys, die Preisverleihung von «Glanz & Gloria», und postete sogleich ein Foto davon auf Facebook.

Doch es dauerte nicht lange, und es hagelte Kritik. Auf Twitter veröffentlichte die Gruppe «Nein zur Blocherisierung» ein Meme, das das Samstagsprogramm des Jungpolitikers illustriert. Der Tenor in den Kommentaren: «Konsequent sein geht anders.»

«Opportunistisch, verlogen, widerlich»

Auch auf seiner Facebook-Seite wird Silberschmidt Doppelmoral vorgeworfen: «Cüpli trinken beim SRF und dann dagegen schiessen. Sehr heuchlerisch.» Oder: «Dieser Einladung folgt man nicht aus Anstand. Entweder man hat Rückgrat und verhält sich konsequent. Aber dieses Verhalten ist einfach nur opportunistisch, verlogen und widerlich.»

Auf Facebook schreibt Silberschmidt unter seinen Post: «Ich versuche stets Einladungen Folge zu leisten, wenn man schon so lieb ist und an mich denkt.» Die Kritik verstehe er nicht. «Solche Anlässe sind das Abbild gesellschaftlicher Vielfalt. Ich schätze es, dass da auch meine medienkritische Haltung dazugehört», sagt Silberschmidt auf Anfrage. Er sei als No-Billag-Befürworter nicht gegen das SRF. «Ich stelle das Fernsehprogramm nicht in Frage, das ist nicht meine Aufgabe als Politiker», so Silberschmidt. Vielmehr gehe es darum, in der Politik die Rahmenbedingungen festzulegen.

Im vergangenen Jahr war Andri Silberschmidt siebenmal in einem TV-Beitrag von SRF zu sehen und einmal im Radio zu hören:

Tagesschau vom 13. Januar 2018:



Schawinski vom 11. Dezember 2017:



Tagesschau vom 13. August 2017:



Glanz & Gloria vom 7. August 2017:



Arena vom 23. Juni 2017:



Tagesschau vom 8. März 2017:



Arena vom 7. Januar 2017:



(sil)