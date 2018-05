Junge Rollerfahrer sollen öfter kontrolliert werden

Verunglückt ein Jugendlicher im Strassenverkehr schwer oder erleidet gar tödliche Verletzungen, ist meist ein Mofa oder ein Roller im Spiel: Laut einem Bericht im neuen Sicherheitsdossier der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) sind in «den letzten Jahren sechzig Prozent aller schwer und tödlich verletzten Jugendlichen mit einem Mofa oder Kleinmotorrad verunfallt.»

So viele Motorräder gibt es in der Schweiz

In der Schweiz sind 729149 Motorräder zugelassen. Das zeigen die aktuellsten verfügbaren Zahlen des Bundesamts für Statistik vom September 2017. Davon sind 78'547 Mofas mit Hubraum unter 50 Kubikzentimeter (ccm). Am meisten Fahrzeuge sind in der Kategorie der zwischen 50 und 125 ccm mit fast 200'000 registriert. Schwerere Töffs mit über 125 ccm gibt es 443'147. Heute dürfen 14-Jährige Mofas und 16-Jährige Roller und Kleinmotorräder (bis 50ccm) fahren. Töffs zwischen 50 und 125 ccm dürfen ab 18 Jahren eingelöst werden. In der Revision der Führerausweisvorschriften wird derzeit diskutiert, dieses Alter auf 16 zu senken.

Bei 15- bis 17-jährigen Mofalenkern sind die Unfälle am häufigsten auf die Missachtung des Vortritts oder überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Die jugendlichen Rollerfahrer dagegen bauen überwiegend Schleuder- und Selbstunfälle durch eine unangepasste Fahrweise oder überhöhte Geschwindigkeit.

Alkohol sorgt für «riskantes Verhalten»

Durchschnittlich sterben jährlich 4,6 Jugendliche auf Schweizer Strassen, 180 werden schwer verletzt. «Kilometerbezogen birgt das Mofafahren das zweithöchste, das Kleinmotorradfahren mit Abstand das höchste Risiko für schwere Personenschäden bei Jugendlichen», heisst es im Bericht. Die Gründe für das «riskantere Verhalten» der Jugendlichen sieht die bfu in «der stärkeren Beeinflussbarkeit durch Gleichaltrige und dem ab 16 Jahren erhältlichen Alkohol».

Aufgrund dieser Erkenntnisse empfiehlt das bfu eine «Verstärkung der polizeilichen Kontrollen vor allem an Wochenendnächten». Zudem halten es die Experten für unangebracht, die Zulassung für die Kategorie A1 (Motorfahrzeuge bis 125 ccm) von heute 18 auf 16 Jahre zu senken. Dies wird derzeit im Rahmen der Revision des Führerausweises diskutiert.

Bei den Töffreunden kommen die Vorschläge der bfu nicht gut an. Markus Lehner von der Schweizerischen Fachstelle für Motorrad spricht von einer «Polemik». «Man massregelt die Jugend, obwohl die Schweizer 15- bis 17-Jährigen im Strassenverkehr die niedrigste Unfallrate Europas aufweisen.»

«Schweizer Jugendliche weisen niedrigste Unfallrate in Europa auf»

Auch der SVP-Nationalrat Walter Wobmann kritisiert die Idee von verstärkten Polizeikontrollen. «Das grenzt an Schikane und stellt jugendliche Rollerfahrer unter Generalverdacht.» Mehr Kontrollen seien nicht angezeigt, gerade weil die Zahlen zeigten, dass im europäischen Vergleich Schweizer Jugendliche die niedrigste Unfallrate aufwiesen.

Auch von der Empfehlung des bfu, 125ccm-Töffs weiterhin erst ab 18 Jahren freizugeben, hält Wobmann nichts: «Töffs in dieser Kategorie sind durch ABS-System, grössere Räder und stabileres Fahrwerk deutlich sicherer als heute für Jugendliche erlaubte Roller.» Es mache daher Sinn, dass sie auch 16-Jährige fahren dürften. «Denn die Geschwindigkeit würde ja bei 75 km/h limitiert.»

«Mehr Kontrollen haben präventive Wirkung»

Anders sieht dies Nationalrat Thomas Hardegger (SP). Er verspricht sich von häufigeren Kontrollen eine präventive Wirkung. «Die meisten Jugendlichen fahren zwar seit dem strengeren Alkoholregime sehr verantwortungsbewusst, trotzdem kann eine Verstärkung der Kontrollen nicht schaden.» So könne man auch noch junge Fahrer von Kleinmotorrädern erreichen, die die Regeln noch leichtfertig überreizten.

Bei der Frage, ob die Kategorie der 125ccm-Töffs bereits ab 16 Jahren geöffnet werden soll, stellt sich Hardegger auf den Standpunkt des bfu: «Für solche Töffs haben die Jugendlichen noch zu wenig Erfahrung.» Auch wenn ein 16-Jähriger mit einem 125er-Töff nicht schneller fahren könnte als heute mit einem Roller, besteht für Hardegger ein Unterschied: «Das Fahrzeug ist deutlich schwerer und kann viel schneller beschleunigen.» Es sei sinnvoll, am heutigen abgestuften Verfahren festzuhalten: «Zuerst sollen die Jugendlichen auf dem Roller Erfahrungen sammeln, bevor sie auf leistungsstärkere Töffs umsteigen.»



(pam)