Junge Muslime lassen sich in Zürich umarmen

Ein junger Muslim in einer Tracht und eine Muslima mit Kopftuch stehen mit verbundenen Augen auf Plätzen und Strassen. Neben ihnen steht ein Schild mit der Aufschrift «Meine Religion ist Mensch! Vertraust du mir? Umarme mich!» Diese Szenen spielten sich am Dreikönigstag in Zürich ab.

Hinter dem Video stecken Armenda S. und Mashal A. Y., die das Video für eine Abschlussarbeit an ihrer Berufsfachschule produziert haben. Sie lassen sich zur Fachangestellte Gesundheit ausbilden und arbeiten im Bereich der Behindertenbetreuung. «Vor dem Experiment hatten wir Respekt», sagen sie zu 20 Minuten.

Begleiter zur Sicherheit mitgenommen

Sie hätten mit negativen Reaktionen gerechnet und deshalb sogar extra einen Begleiter mitgenommen, falls jemand handgreiflich werden sollte. «Am Anfang schauten viele Leute nur zu. Doch als der Erste kam und uns umarmte, haben immer mehr Leute mitgemacht», so Armenda S. und Mashal A. Y. Tatsächlich zeigt das Video, wie Dutzende Leute die Teilnehmer umarmen.

Sie seien von den positiven Reaktionen überrascht, sagen die Macher des Videos. Mit dem «Blind Trust»-Experiment hätten sie zeigen wollen, dass nicht alle Muslime dem in den Medien häufig negativ vermittelten Bild entsprächen.

«Muslime sind Menschen»

«Viele haben Vorurteile, verurteilen und charakterisieren jemanden nur aufgrund seines Aussehens sehr schnell. Uns ging es darum, zu zeigen, dass auch Muslime nur Menschen sind», sagt S. Sie nahm mit Kopftuch am Experiment teil, Y. mit afghanischer Tracht.

Ihr Lehrer an der Berufsfachschule sei positiv überrascht gewesen. «Auch er hatte eigentlich mit negativen Reaktionen gerechnet und uns zur Vorsicht gemahnt», sagt S. Die beiden ziehen ein positives Fazit aus ihrem Experiment. «Manchmal braucht es nicht viel», heisst es in der Beschreibung ihres Videos. «Es ist egal, woher wir kommen und was wir glauben, wir sind Menschen.»

(ehs)