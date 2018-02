Nächste Woche wird es richtig kalt

Das nasskalte Wetter hat die Schweiz fest im Griff. Im Flachland warnt SRF Meteo vor Schneeglätte. Liegen die Temperaturen am Wochenende aber noch verbreitet zwischen 2 in der Ost- und 8 Grad in der Westschweiz, sind ab Mitte der Woche kaum mehr Werte über dem Gefrierpunkt zu erwarten, teilt Meteonews mit.

Umfrage Wie schützen Sie sich gegen die Kälte? Mit ganz viel Kleidern, am besten mehrer Schichten.

Mütze, Schal und Handschuhen.

Zu Hause bleiben und sich in die warme Badewanne setzen.

So steht die kommende Woche ganz im Zeichen von winterlich kalten Temperaturen und vor allem – ab Wochenmitte – einer unangenehmen Bise. Die Temperaturen schwanken dann im Flachland zwischen minus 3 und minus 1 Grad. Wegen der starken Bise dürften sie sich allerdings noch wesentlich kälter anfühlen. Im Berner Seeland oder in Graubünden werden Temperaturen bis zu minus 6 Grad erwartet, im Engadin sogar bis minus 15 Grad.

Immer wieder Schneefall

In der Nacht auf Sonntag überquert aber erst einmal eine Kaltfront die Schweiz und bringt zunehmend Schneeflocken bis in tiefe Lagen, wie Meteonews schreibt. Mehr als 1 bis 3 Zentimeter Neuschnee sind im Flachland aber nicht zu erwarten, in den Alpentälern ist es teilweise etwas mehr. Auch am Dienstag dürfte Schnee fallen.

Für das nächste Wochenende ist das Wetter allerdings noch unklar. «Es gibt Hinweise, dass es sehr kalt werden könnte», sagt Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews, «doch die Modelle lassen noch keine exakten Prognosen zu.»

Das Wintersportwetter von Meteonews:

(bee)