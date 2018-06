Nationalrätin stichelt nach Korea-Gipfel gegen Trump

Ende Jahr tritt Susanne Leutenegger Oberholzer als SP-Nationalrätin zurück. Seit 19 Jahren politisiert die Baselbieterin in Bundesbern und hat dabei auch viel von der Welt gesehen. Unter anderem die Neutral Nations Supervisory Commission in Korea – die älteste friedensfördernde Mission der Schweizer Armee.

2017 besuchte sie das dortige Swiss Camp und betrat damit vor Donald Trump nordkoreanischen Boden, wie sie am späten Mittwochabend auf Twitter verkündete. Sie sei zuerst dort gewesen, schrieb sie an die Adresse des US-Präsidenten gewandt; nicht ohne unter dem Hashtag #SwitzerlandFirst einen kleinen Seitenhieb zu platzieren: «you Loser du».

I was there First #NorthKorea #2017 you Loser du ⁦@POTUS #SwitzerlandFirst⁩ pic.twitter.com/S0QC7RKL8A