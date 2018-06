Nerd findet Nummer von Lo & Leducs «079» heraus

«079 hät sie gseit», so der Refrain des grössten Hits der Schweizer Musikgeschichte von Lo und Leduc. Die Story dahinter: Ein Verliebter will die Telefonnummer seiner Angebeteten herausfinden. Die will damit aber nicht so leicht rausrücken und spannt ihren Verehrer gnadenlos auf die Folter.

Einzig mit dem Anhaltspunkt der Swisscom-Vorwahl «079 »muss er sich auf die Suche nach der richtigen Telefonnummer machen. Gemäss Songtext wären es 10 Millionen Zahlenkombinationen, die zu der Angebeteten führen. Ausserdem ginge es maximal sechseinhalb Jahre, wenn pro Minute drei der Nummern ausprobiert würden.

Nummer gehört Mann mit Food-Truck

Doch geht die Milchbüchleinrechnung auf? Dominik Bärlocher, Senior Editor bei Digitec, wollte es ganz genau wissen und rechnete nochmals nach. Demzufolge dauert es «nur» 1 Jahr, 11 Tage, 23 Stunden, 54 Minuten und 59 Sekunden bis zum Herausfinden der richtigen Nummer – unter der Voraussetzung, dass man weder trinkt, isst, schläft noch arbeitet.

Bärlocher verzichtete jedoch auf das tatsächliche Abtelefonieren der Zahlenkombinationen und errechnete die gesuchte Lo- und Leduc-Nummer. Er wählte sie und landete bei einem Mann aus dem Kanton Zug, dem ein Food-Truck gehört. Ihr wollt ganz genau wissen, wie er das angestellt hat? Hier geht es zur ganzen Rechnung.

Lo & Leducs «079» ist der grösste Schweizer Hit

(kaf)