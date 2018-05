Diese Mitreisenden stören das Pendler-Leben

Sommerzeit ist Velofahrzeit. Nicht selten versperren die Zweiräder in Zug und Bus aber den anderen Pendlern den Weg. Die SBB reagiert nun und baut das Angebot für Reisen mit dem Velo ins Wallis aus. Dafür werden die Gepäckabteile geöffnet. Die Velofahrer dürften damit für weniger Konflikte sorgen. Doch sie sind nicht die einzigen Pendler, die das Leben im ÖV schwer machen. Diese fünf Typen nerven besonders:

Die Trotti-Fahrer:

Trottinetts sind in Zügen echte Stolperfallen. Sie versperren den Weg und sorgen für Stau, weil Pendler immer warten müssen, bis der Lenker sein Trotti aufgeklappt und aus dem Zug rausgetragen hat. Dabei sind nicht nur Kinder mit den Scootern unterwegs, sondern auch erwachsene Männer, die mit Anzug und Krawatte auf das Fahrzeug steigen und vom Bahnhof zur Arbeit fahren.

Die Stinkenden:

Wenn es im ÖV stinkt, kann man nicht entkommen, egal, ob die Quelle ein vollgeschwitzter Sportler oder ein nasser Hund ist. In den meisten Zügen können auch die Fenster nicht mehr geöffnet werden. Sehr unangenehm sind auch Mitreisende, die geruchsintensives Essen bei sich haben – etwa einen Döner.

Die Betrunkenen:

Nach einer langen Partynacht wollen die meisten einfach nur noch schlafen. Wenn nur die Betrunkenen im Nachtzug oder Nachtbus nicht einen solchen Krawall machen würden. Sie singen, lallen, lachen und übergeben sich im schlimmsten Fall. Liebe Betrunkene, bitte benehmt euch im Zug oder wartet mit der Heimreise, bis ihr wieder nüchtern seid.

Die Bepackten:

Sie sehen meistens nicht, was hinter ihnen läuft, und es interessiert sie auch nicht: Menschen mit riesigen Rucksäcken, die damit andere Pendler streifen oder erdrücken. Ohne zu merken, was sie mit ihren Rucksäcken anrichten, laufen die Bepackten einfach weiter. Auch ärgerlich: Pendler, die zwar ihren Sitz freiräumen, ihr Gepäck aber dann in den Gang neben sich stellen. Das macht es nicht besser, weil der Nächste, der durch den Gang läuft, stolpert.

Die Telefonierenden:

«Hallo, kannst du mich hören? Was? Ja, ich bin im Zug!» Warum können Menschen nicht leise telefonieren? Warum müssen sie überhaupt im Zug telefonieren? Es gibt verschiedene Arten von Telefonierern: Geschäftsmänner, die vermeintlich wichtige Anrufe tätigen müssen, oder Verliebte, die alle an ihrem Glück teilhaben lassen.

