Neue Wölfe im Wallis identifiziert

Im Kanton Wallis sind neue Wölfe aufgetaucht. Das Wolfsmonitoring 2017 bilanziert drei bisher nicht bekannte Wölfe. Wolf M73 wurde mehrfach im Mittelwallis nachgewiesen, Wölfin F28 hielt sich im Turtmanntal auf und verschob sich im Verlaufe des Sommers via Nanztal ins Obergoms. Rüde M82 wurde im Spätherbst in Visperterminen festgestellt und danach noch einmal in Obergesteln nachgewiesen.

Total 356 Wolfsereignisse hat die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere DJFW laut dem Walliser Newsportal 1815.ch während des Wolfsmonitorings 2017 bearbeitet. Zu den bereits bekannten Individuen, die 2017 einmal oder mehrfach nachgewiesen wurden, zählen M59 in der Augstbordregion im Mittelwallis, F16, der im Val d’Anniviers illegal erlegt wurde, F23 in der Augustbordregion und F24 im Mittelwallis.

Wölfe gemeinsam unterwegs

Beim Augstbordrudel konnte die DJFW 2017 keine Reproduktion feststellen. Vom letztjährigen Rudel wurden F23 und M59 im Streifgebiet nachgewiesen. Laut neusten Analysen waren die beiden Wölfe M59 und F23 am 1. Dezember im Raum Törbel gemeinsam unterwegs. M59 wurde ebenfalls im Oktober im Val d’Anniviers und im November in Hérémence festgestellt.

Ein weiteres Jungtier aus dem Augstbordrudel (F24) tauchte im November in Grône auf. Die Jungtiere im Val d’Anniviers, die im Herbst mittels einer Fotofalle festgestellt wurden, sowie deren Elterntiere konnten trotz einer Vielzahl von Proben nicht formell identifiziert werden.

Nachwuchs ist möglich

Die Dienststelle geht davon aus, dass im Mittelwallis mindestens ein Wolfspaar präsent ist. Dabei beruft sie sich auf die vorhandenen Fotofallenbilder sowie die Spurenaufnahmen durch die Wildhüter und deren Beobachtungen. Daher muss im Augsbordgebiet und im Mittelwallis 2018 erneut mit einer Reproduktion der dortigen Wölfe gerechnet werden.

Die Wolfsereignisse der DJFW basieren auf Feststellungen, Fotos, Spurenaufnahmen, gemeldeten Direktbeobachtungen und Rissen. Die meisten Informationen stammen von Fotofallen. Um die Anzahl der anwesenden Wölfe festzulegen und die Individuen festzustellen, erwies sich die genetische Untersuchung als die zuverlässigste Methode.





(bz)