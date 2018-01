Tritt Doris Leuthard schon nach No Billag ab?

Noch im Sommer Juli erklärte Bundesrätin Doris Leuthard (CVP) in einem Interview mit dem Westschweizer Fernsehen RTS, sie befinde sich «am Ende ihrer Legislatur». Viele gingen in Bundesbern davon aus, dass die Verkehrsministerin ihr Amt im Sommer oder Herbst 2018 niederlegt. Nun soll die 54-Jährige den Hut aber schon früher nehmen.

Wie der «Blick» schreibt, will die Magistratin noch die No-Billag-Abstimmung gewinnen und dann abtreten. «Sie ist müde», heisst es in Bundesbern. Laut einer Weggefährtin wird der Abstimmungssonntag für die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren zum Schicksalstag. Obsiege sie, rechneten Insider mit der Rücktrittsankündigung in der dritten Woche der Frühlingssession. «Spätestens im April aber soll es so weit sein», sagt ein Eingeweihter.

Kritik mache ihr zu schaffen

Leuthard macht laut dem Insider auch zu schaffen, dass ihr im Bundesrat die neue Eiszeit mit Brüssel angekreidet wird. Die einen fänden, man hätte den Kohäsionsbeitrag bereits im Sommer sprechen sollen, die anderen meinten, statt für den Fototermin mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Bern hätte man die 1,3-Milliarden-Osthilfe als Pfand in den Verhandlungen einsetzen sollen.

Würde Leuthard im Frühling zurücktreten, fände die Wahl des Nachfolgers am 6. Juni statt – fast genau zwölf Jahre nach Leuthards eigener Wahl in die Landesregierung. Ein Vertrauter sagt: «Sie denkt in solchen Dimensionen.» Leuthards Sprecherin Annetta Bundi bezeichnet den Rücktritt als persönliche Angelegenheit. Daher rede die Bundesrätin mit niemandem darüber, bis es so weit sei. Laut «Blick» rüstet sich die CVP aber bereits für den Abgang. Es werde bestimmt, wer in der Findungskommission für Leuthards Nachfolge sitzen solle und wann die Nominationsfrist ende.

