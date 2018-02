No-Billag-Gegner warben für 934'000 Franken

Die No-Billag-Initiative, über die am kommenden Sonntag abgestimmt wird, sorgte bereits Monate zuvor für hitzige Debatten. Auch die Werbebudgets waren dabei ein Thema: Die Befürworter warfen den Gegnern vor, mit Millionenbudgets Stimmung zu betreiben. Von einem Werbekampf im Ausmass David gegen Goliath war die Rede.

Neue Zahlen, die das Medienforschungsunternehmen Media Focus Schweiz GmbH erhoben hat, zeigen nun, dass die No-Billag-Gegner Anfang Jahr tatsächlich massiv mehr in die Werbung investiert haben. Rund 93 Prozent des Bruttowerbedrucks im Januar geht auf das Konto des Nein-Lagers. Insgesamt entspricht dies Brutto-Ausgaben von 934'000 Franken. Die Gegner gaben lediglich 71'000 Franken fürs Marketing aus.

Befürworter setzen auf Printwerbung

Während das Initiativkommitee erst Mitte Januar begann, Werbung zu schalten, hatten die Gegner zu diesem Zeitpunkt bereits 250'000 Franken ausgegeben. In der vierten Woche warben beide Lager am meisten. Die Werbung der No-Billag-Befürworter in der italienischsprachigen Schweiz war etwas grösser, dafür warb das Nein-Lager in der Deutschschweiz mehr. In der Romandie war das Marketing ausgeglichen.

Weitere Unterschiede zeigen sich auch bei den gewählten Medien: Die Initianten setzten fast auschliesslich auf Printwerbung, während die No-Billag-Gegner ihre Botschaften auf den unterschiedlichsten Kanälen wie Print (31%), Online (55%) oder auch Kinowerbung (14%) platzierten und somit auch Kulturschaffende ins Visier nahmen.

Gegner werben auch im Kino

«Das Kino ist nicht nur ein geeigneter Kanal, Werbung gegen die Initiative zu schalten, weil der Empfänger in diesem Moment gerade Kultur konsumiert, sondern auch weil die Kinos den Werbetreibenden grösstenteils wohlgesinnt sein dürften», schreibt Media Focus.

Inwiefern die für Werbung aufgewendeten Gelder die Stimmbürger überzeugen und mobilisieren konnten, wird sich am Abstimmungssonntag zeigen. Die Tamedia-Abstimmungsumfrage rechnet mit einem Nein-Trend von 61 Prozent.

(duf)