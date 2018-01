«Ich will mit Noah seinen Geburtstag feiern»

Der knapp dreijährige Noah verschwand in der Nacht auf Sonntag aus der Wohnung seiner Mutter Laila A.* (31) in Zürich. Nach vier Tagen Ungewissheit war am Mittwoch klar: Sein Vater Ismael O.* hat den Jungen nach Spanien gebracht, er meldete sich dort bei den Behörden.

«Ich kann aufatmen, da ich nun weiss, dass Noah in Spanien ist», sagt die Brasilianerin zu 20 Minuten. Das sei eine Erleichterung, denn als sie die letzten Tage nichts von ihrem Ex-Partner gehört habe, habe sie sogar befürchtet, dass die beiden womöglich nicht mehr leben. Doch ihre Erleichterung mischt sich mit Kummer: «Ich bin traurig, dass er nicht bei mir ist.»

Streit ums Sorgerecht

Laut A. ist die heimliche Flucht mit Noah nicht die erste solche Aktion des Vaters. 2016 trennte sich das Paar, 2017 zog die alleinerziehende Mutter Laila A. mit Noah in die Schweiz. Bereits als sie noch in Spanien lebte, habe Ismael das Kind einmal mehrere Stunden nicht herausgegeben, obwohl er gewusst habe, dass Noah gestillt werden musste, erzählt sie.

Ein zweites Mal habe er Noah ein ganzes Wochenende lang bei sich behalten. In beiden Fällen habe sie die Polizei einschalten müssen. Beim letzten Mal hätten die Beamten auch Gewaltspuren an ihrem Körper entdeckt, die von einem Streit mit Ismael stammten, und ihn mitgenommen.

«Hätte ich danach ausgesagt, hätte er für eine längere Zeit im Gefängnis gesessen», erklärt A. «Doch nach einem Gespräch mit seinem Anwalt hiess es, dass Ismael mir Noah überlasse, wenn ich nicht gegen ihn vorgehe.» Als er wieder freigekommen sei, habe er die entsprechenden Dokumente zur Abtretung des Sorgerechts jedoch nicht unterzeichnet.

Annäherung an den Ex-Partner

Trotz aller Vorfälle in der Vergangenheit habe sie immer wieder versucht, Noah zuliebe eine «normale Beziehung» zu ihrem Ex-Partner aufzubauen, erzählt Laila A. «Als Ismael fragte, ob er in die Schweiz kommen dürfe, um Noah zu sehen, haben wir ihn zu uns nach Hause eingeladen und ihm auch das Flugticket bezahlt», so Laila A.

Sie habe erwartet, dass nun alles gut werde, weil er sich seit rund zwei Monaten besser verhalten habe. «Er erzählte mir, dass er sich psychologische Hilfe geholt habe.» Doch er habe ihr Vertrauen missbraucht.

Bange Stunden

Seit dem Verschwinden von Noah habe sie nicht schlafen und essen können. «Immer wieder bin ich die letzten Minuten mit ihm und seinem Vater durchgegangen.» Um beieinander zu sein, hätten an jenem Abend alle drei im Wohnzimmer geschlafen. Noah habe sie gegen 3 Uhr am Sonntag geweckt. «Er rief ‹Mami, Mami› und kam dann in meine Arme.» Aneinander gekuschelt seien sie eingeschlafen.

Als sie gegen 4 Uhr wach geworden sei, seien Noah und sein Vater nicht mehr da gewesen. «Kleider, Schuhe und Dokumente der beiden waren hier, deshalb fand ich alles so seltsam. Ich rief nach meiner Mutter, die in einem anderen Zimmer schlief, und gab ihr Bescheid. Dann fuhr ich gleich zum Flughafen Zürich, in der Hoffnung, die beiden dort anzutreffen.» Vor Ort habe sie dann auch die Polizei über Noahs Verschwinden informiert.

Hilfe aus Spanien?

A. ist sich sicher: «Ismael wollte Noah schon um 3 Uhr mitnehmen, aber als Noah zu mir kam, hat er abgewartet, bis wir eingeschlafen waren.» Bereits zu diesem Zeitpunkt habe sich Ismael merkwürdig verhalten, doch sie habe nicht damit gerechnet, dass er gleich ihren Sohn entführt. «Er war so voller Energie, obwohl wir den ganzen Tag unterwegs gewesen waren. Zudem stand er mit jemandem in Kontakt. Sein Handy vibrierte ständig, obwohl es schon so spät war.»

Der Bruder von Laila A. fügt hinzu: «Ismael hatte Hilfe, vermutlich von einer Person, die er aus Spanien kennt. Er kann kein Deutsch, kein Englisch. Irgendwie lief alles sehr organisiert ab. Niemand von uns hat etwas mitbekommen.» Dafür spricht laut Laila A. auch die Aussage eines Nachbarn, der einen Mann vor dem Wohnhaus der Familie gesehen haben will, der sich «auffällig verhielt».

Noahs Geburtstag zusammen feiern

Laut seinem spanischen Anwalt nahm Ismael Noah mit, weil er ihn in der Schweiz in einem «verwahrlosten Zustand» vorgefunden habe. Sowohl Laila als auch ihr Bruder weisen dies zurück: «Das ist lächerlich. Wenn es so wäre, warum hat er nicht mit uns darüber geredet oder die Polizei informiert?», fragt der Bruder. «Ich denke, er weiss, dass er einen Fehler gemacht hat, und versucht, sich nun irgendwie herauszureden.»

Wie es weitergeht, wissen beide nicht. Die Polizei will Laila A. in Kürze über das weitere Vorgehen informieren. «Auch mein Anwalt in Spanien klärt ab, was wir unternehmen können», so A. «Ich hoffe nur, dass dieser Albtraum bald zu Ende ist und dass ich Noah spätestens zu seinem dritten Geburtstag im März zurückhabe. Ich will diesen Tag mit ihm zusammen feiern.»

*Namen der Redaktion bekannt.