Zwei Drittel sind gegen die Ostmilliarde für die EU

Der Bundesrat will den bilateralen Weg mit der EU erneuern. Dazu verhandelt er über ein sogenanntes Rahmenabkommen, das etwa die Übernahme von EU-Recht oder die Beilegung von Streitigkeiten regeln soll. Zudem hatte der Bundesrat im Dezember zugesichert, weiterhin die Kohäsionsmilliarde für die neuen EU-Länder zu leisten.

Rahmenabkommen betrifft 5 Verträge

Laut dem Bericht über Aussenwirtschaftspolitik 2017, über den der Tages-Anzeiger berichtete, umfasst das Rahmenabkommen mit der EU ausschliesslich die Abkommen über eine Teilnahme an ausgewählten Bereichen des Binnenmarkts der EU. Ausdrücklich genannt werden das Personenfreizügigkeitsabkommen, das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, das Agrarabkommen sowie die Abkommen zum Luft- und Landverkehr. Hinzu kämen allfällige neue Marktzugangsabkommen zwischen der Schweiz und der EU, zum Beispiel ein Strommarktabkommen. (sda) Knappe Mehrheit für Personenfreizügigkeit



Die SVP will Mitte Januar mit der Unterschriftensammlung für ihre Initiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit beginnen. Laut der Tamedia-Wahlumfrage findet sich für die Kündigung derzeit keine Mehrheit in der Bevölkerung : 15 Prozent antworteten mit «eher Nein» und 40 Prozent mit «Nein» auf die Frage, ob das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU gekündigt werden solle. 27 Prozent sagten dagegen «Ja» und noch 15 Prozent «eher Ja» zu einem Ende des Personenfreizügigkeitsabkommen. Grösste Zustimmung für die Kündigung kommt erwartungsgemäss von den Anhängern der SVP (61 Prozent «Ja»), die grösste Ablehnung von der SP (72 Prozent «Nein»).

Jetzt zeigt die gewichtete Tamedia-Wahlumfrage bei 20'422 Personen: Eine Abstimmung über ein Rahmenabkommen könnte knapp werden. 45 Prozent unterstützen die Vorlage, 48 Prozent sind dagegen.

Die Kohäsionsmilliarde fällt komplett durch, sie findet nur bei 29 Prozent der Befragten Unterstützung. Die 1,3 Milliarden Franken, die in die Wirtschaftshilfe für die Ost- und Südstaaten der EU fliessen, zahlt die Schweiz dafür, um Zugang zum EU-Binnenmarkt zu erhalten.





Gilbert Casasus, Professor für Europastudien an der Uni Freiburg, überraschen die Ergebnisse nicht. «Es ist noch nicht klar, wie ein Rahmenabkommen konkret aussehen soll, deshalb ist die Zurückhaltung vieler Bürger noch gross», vermutet er. Man kaufe ja auch nicht die Katze im Sack.

Zudem sei der Begriff «Rahmenabkommen» zu einem Unwort geworden, das abschreckend wirke. «Dabei geht es, nüchtern betrachtet, nur darum, die bestehenden bilateralen Verträge mit der EU längerfristig weiterzuführen.»

Lässt Powerplay der EU Zustimmung sinken?

Dass es für ein Rahmenabkommen eng werden könnte, erklärt Casasus auch mit dem Powerplay der EU. «Die Schweiz dachte, sie könne ebenso hart verhandeln wie die Briten nach dem Brexit – aber die Briten haben bereits den Kürzeren gezogen.» Der Bundesrat hatte etwa im Dezember durchblicken lassen, dass die Zahlung der Kohäsionsmilliarde auch an Erwartungen geknüpft sei. Konkret ging es um die Anerkennung der Schweizer Börsen in der EU.

Die EU setzte darauf zum Gegenschlag an und verlängerte die sogenannte Börsenäquivalenz nur um ein Jahr, um die Verhandlungen beim Rahmenabkommen zu beschleunigen. «Aus EU-Sicht ist dies absolut nachvollziehbar, in der Schweizer Bevölkerung könnte es aber als arrogant wahrgenommen worden sein», sagt Casasus.

«Argumente der Bürgerlichen haben offenbar verfangen»

Christa Tobler, Professorin am Europainstitut der Universität Basel, führt die grosse Ablehnung der Kohäsionsmilliarde darauf zurück, dass die Argumente bürgerlicher Politiker offenbar verfangen hätten. So kritisierten etwa SVP und FDP, dass die Schweiz für die Zahlung von 1,3 Milliarden Franken kaum eine Gegenleistung erhalte. Die SVP forderte deshalb ein Finanzreferendum, damit das Volk bei der Kohäsionsmilliarde das letzte Wort hätte.

Casasus begründet die fehlende Solidarität mit der EU damit, dass «grundsätzlich niemand gern sieht, wie seine Steuern ins Ausland wandern, obwohl dadurch der Zugang zu wichtigen Märkten erleichtert wird». Bei der Kohäsionsmilliarde sei es zudem nicht immer ganz klar, in welche Projekte die Gelder flössen. «Das könnte den Unmut gegenüber der Zahlung verstärken.» Laut Casasus wäre es deshalb zu begrüssen, wenn die EU transparenter ausweisen würde, wohin die Gelder fliessen.

Für Tobler ist es unverständlich, weshalb nur 29 Prozent der Befragten die Zahlung an die EU befürworten: «Die Kohäsionsmilliarde ist ein Teil der bilateralen Verträge und steht in bester Schweizer Tradition, die Solidarität zu pflegen und etwa in humanitäre Projekte in den Oststaaten zu investieren.» Der Betrag sei zudem bescheiden im Vergleich zum Nutzen, den der Marktzugang zu diesen Ländern der Schweizer Wirtschaft bringe. Dasselbe beim Rahmenabkommen: «Vielen dürfte nicht bewusst sein, dass die gute Weiterführung der Bilateralen ohne ein solches Abkommen gefährdet ist.»

«Skepsis gegenüber Rahmenabkommen ist gross»

Eine andere Analyse zieht SVP-Nationalrat Lukas Reimann. «Wir müssen dringend aufhören zu glauben, ohne ein Rahmenabkommen gehe die Schweiz unter.» Nun zeige die Umfrage, dass diese Rhetorik jener, die die Schweiz enger an die EU anbinden wollten, kaum überzeuge. «Die Skepsis gegenüber einem Rahmenabkommen ist gross, weil der Bundesrat die Details unter Verschluss hält.»

Auch mit der Kohäsionsmilliarde geht Reimann hart ins Gericht. Dass nur jeder Dritte dafür sei, sei nachvollziehbar, denn für ihre Steuergelder erhielten die Schweizer von der EU zu wenig: «Der Deal hätte sein müssen: Wir zahlen, setzen dafür aber die Masseneinwanderungsintiative wortgetreu um.»