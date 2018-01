Fahrgäste müssen Flixbus-Fahrer Weg erklären

A. J.* (27) aus Regensdorf ZH fuhr am Sonntagabend mit einem Flixbus von Freiburg nach Zürich. Sie hatte das Wochenende in der deutschen Stadt verbracht und bestieg um 21.30 Uhr den Bus, der sie zum Carparkplatz in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs bringen sollte. «Bis Zürich lief alles normal, doch in der Stadt hat sich der Chauffeur mehrmals verfahren», erzählt J.

Vom Escher-Wyss-Platz aus, also kurz vor dem Ziel, seien sie plötzlich wieder auf der Autobahn gelandet. Sie und ein weiterer Passagier seien deshalb aufgestanden und hätten den Fahrer darauf angesprochen. «Wir haben gefragt, was das soll. Doch er hat uns nicht verstanden, er sprach weder Englisch noch Deutsch.»

Flixbus-Fahrer musste umkehren

Stattdessen hätten sich der Fahrer und der zweite Chauffeur im Bus geärgert, dass die beiden Passagiere während der Fahrt aufgestanden sind. Bei der nächsten Ausfahrt habe der Bus jedoch gewendet und sei zurückgefahren. In der Stadt Zürich hätten dann zwei Fahrgäste den Chauffeur ans Ziel lotsen müssen. «Wir kamen eine halbe Stunde später an als geplant», sagt J.

Wegen dieser Verspätung verpasste die 27-Jährige ihren letzten Anschluss nach Regensdorf und musste mit dem Taxi nach Hause fahren. Zu den 12 Franken fürs Busbillett kamen also weitere 25 Franken Fahrtkosten hinzu. «Flixbus hat sich weder entschuldigt noch das Geld zurückerstattet. Das ist sehr ärgerlich.»

Kein Anspruch auf Erstattung

Tatsächlich teilte Flixbus J. mit, dass eine Rückerstattung der Fahrkosten erst bei einer verspäteten Abfahrt von mindestens zwei Stunden möglich sei. «Verspätungen, die sich nach Ihrem Einstieg im Laufe der weiteren Fahrt ereignen, sind hiervon ausgeschlossen», heisst es im Schreiben. Und: «Wenn Sie jedoch, wenn auch verzögert, befördert werden, haben Sie keinen Anspruch auf eine Erstattung oder Entschädigung.»

Das ist tatsächlich so, wie Flixbus-Sprecherin Susanne Hintermayr bestätigt. «Bei der Abfahrt in Freiburg lag nach unseren Informationen keine Verspätung vor. Entsprechend den Fahrgastrechten werden keine Ankunftsverspätungen vergütet, sondern nur Verspätungen bei der Abfahrt, die in diesem Fall pünktlich war.»

Busse sind eigentlich mit Navi ausgestattet

Flixbus bedauere die Verspätung, die bei der Fahrt aufgetreten sei. Weshalb sich der Chauffeur verfuhr, dafür gibt es jedoch keine Erklärung. Hintermayr: «Alle unsere Busse verfügen über Navigationssysteme, weshalb unsere Fahrer frühzeitig besondere Verkehrssituationen erkennen und entsprechend reagieren können. Zusätzlich steht den Fahrern die Flixbus-Betriebssteuerung rund um die Uhr zur Verfügung.»

*Name der Redaktion bekannt.

(vro)