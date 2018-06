Pendler versichern sich aus Angst vor Dieben

Im Pendlerstress oder in der Hektik vor einer Reise ist es schnell passiert, dass die Tasche oder die Jacke im Zug liegen bleibt. Aber auch Diebe sind im Zug unterwegs: Gemäss dem SBB-Geschäftsbericht wurden im letzten Jahr 20 000 Straftaten im Bahnumfeld verübt. 63 Prozent davon entfallen auf Diebstähle, das sind 12600 pro Jahr. Für «das gute Gefühl, dass Sie nichts aus der Ruhe bringen kann», bieten die SBB und die Allianz Assistance mit dem «ÖV-Schutzbrief» eine entsprechende Versicherung für Wertgegenstände an.

Und die Nachfrage bei den Reisenden, ihre Wertsachen zu versichern, ist gross: Auf Anfrage teilt die Allianz mit, dass die Zahl der verkauften Policen jährlich im «höheren zweistelligen Prozentbereich» steige. Gegenüber 2017 stelle man sogar eine Verdopplung fest. Genaue Zahlen will die Allianz nicht preisgeben. Aber: Es seien «sehr viele».

«Kunden haben nicht die Geduld, den Suchauftrag abzuwarten»

Ein Grund für die zunehmende Nachfrage ist laut Mediensprecher Sandro Schwärzler, dass die Pendler heute immer mehr Wertsachen auf sich trügen. Die Versicherung deckt etwa den Verlust persönlicher Karten wie ID, Zonen-Abo oder Kreditkarte, den Ersatz des Hausschlüssels inklusive Schloss oder das Bargeld im Portemonnaie. Zudem ist die Rückgabegebühr von 20 Franken eingeschlossen. «Der Ersatz verschiedener Kreditkarten oder Verlust des Haussschlüssels kann heute schnell einmal einige hundert Franken kosten», sagt Schwärzler. Die Kunden wollten das Risiko, wenn der Schlüssel nicht ins Fundbüro gelange, absichern oder hätten nicht die Geduld, den Suchauftrag abzuwarten.

Karin Blättler, Präsidentin von Pro Bahn, kann über die Gründe nur spekulieren. Sie glaubt, dass die Zunahme weniger im fehlenden Vertrauen in den Fundservice liegt als im Umstand, dass die Verlustsachen gar nicht ins Fundbüro gelangten. Sie stellt aber auch fest, dass nicht nur die Pendler, sondern auch Gelegenheitsreisende immer öfter «das halbe Büro» dabei» hätten.

Ist diese Versicherung überhaupt nötig?

Ein Suchauftrag bei der SBB für einen verlorenen wichtigen Gegenstand kostet 50 Franken. Die Versicherung, die keinen Selbstbehalt in Rechnung stellt, kostet 27 Franken pro Jahr. Ein Knackpunkt an der Versicherung: Geräte wie Handys oder Tablets sind nicht versichert. Schwärzler: «Würden wir elektronische Geräte inkludieren, liesse sich das niemals zu einem so tiefen Preis versichern.»

Auch wegen solcher Ausnahmen findet Frank Zimmermann, Sprecher der Interessensgemeinschaft Öffentlicher Verkehr, die Versicherung «unnötig». Mit dem Angebot würden Ängste bei den Kunden geschürt, indem man ihnen vorgaukle, verlorene Gegenstände im ÖV seien nicht gedeckt. Dabei sei ein Grossteil der Schäden bereits in der Hausratsversicherung drin. Deshalb rät auch Cécile Thomi, Leiterin Recht beim Konsumentenschutz: «Man sollte genau prüfen, ob diese Schäden nicht bereits in einer anderen Versicherung gedeckt sind.»

Selbstbehalt entfällt



SBB-Sprecher Reto Schärli erklärt, dass rund die Hälfte aller beim Fundservice abgegebenen Gegenstände an die Besitzer zurückgegeben werden können. Wer dringend benötigte Dinge wie das Portemonnaie verliere, könne für 50 Franken einen Suchauftrag aufgeben, worauf das Zugpersonal aktiv danach suche. Der Zusatznutzen der Versicherung liege darin, dass die Kosten für den Ersatz versichert seien. Sandro Schwärzler von der Allianz ergänzt: «Im Gegensatz zur Hausratversicherung erhält der Kunde mit dem ÖV-Schutzbrief für nur 27 Franken pro Jahr eine Versicherung ohne jeglichen Selbstbehalt, der bei fast allen Hausratsversicherungen vorgesehen ist.»