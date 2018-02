Pilot zeigt die Welt aus dem Swiss-Cockpit

Seit zwei Jahren fliegt Sales Wick als Senior First Officer an Bord einer Boeing 777 für die Swiss durch die Welt. Für die Fluggesellschaft arbeitet er seit acht Jahren, die ersten sechs auf der Kurzstrecke.

Sales Wick

Der 31-Jährige ist Senior First Officer bei der Swiss und fliegt auf der B777. Er betreibt den Blog « Der 31-Jährige ist Senior First Officer bei der Swiss und fliegt auf der B777. Er betreibt den Blog « Beyondclouds.ch » und ist auf Instagram: @sky_trotter

Wick ist nicht nur Pilot, sondern auch leidenschaftlicher Fotograf und Filmer. Auf seinem Blog Beyond Clouds und bei Instagram gibt er Interessierten Einblicke direkt aus dem Cockpit, die ihnen sonst verwehrt wären.

«Die schönste Aussicht der Welt»

Jedes Jahr veröffentlicht der 31-Jährige einen Fotokalender, den er jeweils mit seinen besten Bildern füllt und an Bekannte und Interessierte verkauft. Den Grossteil des Erlöses spendet Wick an die Kinderstiftung des Swiss-Personals, die in von der Airline angeflogenen Destinationen bedürftige Kinder unterstützt. Weil der Zuspruch immer grösser geworden ist, teilt Wick seine Bilder und Filme auch im Internet.

Damit wolle er die Faszination für den Beruf wecken, sagt er zu 20 Minuten. Das Fliegen sei beinahe so selbstverständlich wie Busfahren geworden. Mit seinen Aufnahmen aus dem Cockpit wolle er die Einzigartigkeit dieses Berufes zeigen – und junge Menschen dazu ermuntern, den Beruf zu ergreifen: «Als Pilot sitzt man im Büro mit der schönsten Aussicht der Welt.»



Die Milchstrasse aus dem Swiss-Cockpit (Video: Sales Wick)

Instruktor für neue Flugzeuge

Wick ist seit Jahren auch Instruktor, erst für die Kurzstreckenflugzeuge A320, nun für die neue Boeing-Maschine. Zurzeit nimmt ihn dieser Teil des Jobs stark in Anspruch, weil die Swiss soeben ihre neunte Boeing-777-Maschine eingeflottet hat. Im nächsten Monat folgt Nummer 10. Nun müssen die Piloten geschult werden.

Das Fotografieren und Filmen sei ein kreativer Ausgleich zum Beruf, sagt Wick. Sein Arbeitgeber weiss davon. Im Cockpit herrschen strenge Regeln, die Ablenkungen während der kritischen Flugphasen untersagen. So auch das Fotografieren. Ist er Teil der aktiven Besatzung, ruht die Kamera deshalb während der An- und Abflüge.

«Eiswüsten sind atemberaubend»

Wick ist als Senior First Officer ein Co-Pilot. Auf den meisten Flügen, die er mit der B777 unternimmt, sind drei Piloten mit dabei: Der Kapitän und zwei Co-Piloten. Während jeweils zwei Piloten im Cockpit das Flugzeug fliegen, die Navigation überwachen und mit den Bodenstellen kommunizieren, ruht sich das dritte Mitglied aus.

Zu den Destinationen, die mit der B777 angeflogen werden, zählen Hongkong, Bangkok, Singapur und neuerdings Sao Paolo sowie die Destinationen an der Westküste der USA. Die Flüge dorthin böten besondere Höhepunkte, sagt Wick. «Über die Eiswüsten in Grönland zu fliegen und Nordlichter zu sehen, ist ein atemberaubendes Erlebnis.» Auch der Anflug auf Hongkong, bei dem man Hunderte Schiffe im Hafen sehe, sei speziell.

Für 340 Menschen verantwortlich

«Kein Flug ist wie der andere und die Vielseitigkeit des Berufes ist einzigartig», sagt Wick. Zu schaffen mache ihm höchstens der «Placelag»: So könne es sein, dass er am Morgen Ski fahre und am nächsten Abend durch die Strassen einer asiatischen Stadt schlendere. Der Geist und die Seele kämen bei diesen Gegensätzen manchmal fast nicht nach.

«Einen Alltag gibt es nicht», sagt Wick. Diese Art von Arbeit und Lebensstil müsse man mögen. Wicks Freundin ist sich das Leben gewohnt: Sie arbeitet als Flight Attendant ebenfalls bei der Swiss.«Einen so abwechslungsreichen Job gibt es keinen zweiten.» Wer sich dafür begeistere, solle es versuchen: «Ich habe eine Lehre und die Berufsmaturität gemacht. Anschliessend habe ich das mehrstufige Auswahlverfahren absolviert und die Flugschule der Airline besucht. Heute sitze ich im Cockpit des grössten Passagierflugzeuges in der Schweiz und bin mitverantwortlich, 340 Passagiere sicher an ihre Destination zu fliegen.»