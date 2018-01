Auch Spaniens Polizei sucht Noah und den Vater

Seit Sonntagmorgen sind der knapp dreijährige Noah und sein Vater Ismael Garcia Oliveira verschwunden. Garcia war zu Besuch in der Schweiz. Am Morgen des dritten Tages seines Aufenthalts, als die Mutter des Kindes noch schlief, holte Garcia seinen Sohn aus dem Kinderzimmer und verschwand. Seither werden die beiden von der Kantonspolizei Zürich gesucht.

Garcia stammt aus der spanischen Stadt Vigo. Dort hatte auch Noahs Mutter gelebt. Nach wie vor ist im Ort nahe der portugiesischen Grenze ein Prozess hängig, der das Sorgerecht klären soll. Garcias Anwalt sagte zum «Faro de Vigo», sein Mandant habe Noah wohl mitgenommen, weil er den Eindruck hatte, dass der Dreijährige «vernachlässigt» wirkte. Der Anwalt der Mutter kontert nun in derselben Zeitung: «Sie hat sich immer um den Schutz und die Fürsorge gekümmert.» Vernachlässigt sei Noah nie gewesen.

Mutter nahm Noah mit in die Schweiz

Seit August 2016 lebten die Eltern getrennt. Die Mutter habe immer versucht, für das Sorgerecht eine Lösung zu finden. Nach der Trennung wollte sie von Spanien in die Schweiz ziehen, wo auch Noahs Grossmutter und Onkel leben. Garcia sollte das Recht erhalten, den Kleinen jederzeit besuchen zu können, sagt der Anwalt der Mutter gegenüber der Zeitung. Die Mutter verzichtete dafür auf eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt gegen Garcia. «Als sie die Anzeige zurückgezogen hatte, sagte der Vater allerdings, dass er den Entscheid nicht akzeptieren werde», so der Anwalt. Die Mutter zog daraufhin mit Noah in die Schweiz.

Bekannte des Vaters sind deshalb der Ansicht, dass es die Mutter war, die den Dreijährigen zuerst aus der Obhut entzogen hat. «Sie sagte, sie gehe zu ihrer Familie in der Schweiz in die Ferien, aber sie kam nicht zurück», sagen sie dem «Faro de Vigo». Garcia habe deshalb eine Anzeige wegen illegalen Kindesentzugs eingereicht. Im Oktober 2017 habe jedoch das Gericht entschieden, dass kein Delikt vorliege, erklären die Bekannten des Vaters weiter.

Suche in der Wohnung des Vaters

Trotz des Rosenkriegs verstand sich Garcia gut mit seinem Sohn, bestätigen die Freunde. Laut dem Anwalt der Mutter haben die beiden telefoniert und über Skype Kontakt gehabt. Wegen des guten Verhältnisses zwischen Sohn und Vater hatte Garcia auch in der Wohnung der Mutter übernachtet, als er in der Schweiz zu Besuch war und Noah mitnahm.

Nun sind ihm auch die spanischen Behörden auf den Fersen. Seine Wohnung in Vigo wurde von der Polizei aufgesucht, jedoch waren weder Vater noch Sohn da. Noahs Mutter hat sich am Mittwochmorgen erneut per Facebook-Video an die Öffentlichkeit gewandt. Sie sagte, sie habe noch immer keine Nachricht von ihrem Sohn oder dessen Vater.

