Das will die Politik gegen hohe Medi-Preise tun

Gegen die hohen Preise für Generika fehlt der Schweiz noch ein Rezept. Nach wie vor sind Nachahmerpräparate hierzulande doppelt so teuer wie im Ausland. Ein hundertfränkiges Medikament kostet laut dem aktuellen Preisvergleich von Santésuisse und Interpharma im Schnitt der Vergleichsländer Deutschland, Österreich oder Frankreich nur 52 Franken. Damit ist die Differenz gegenüber dem Preisvergleich von 2017 unwesentlich kleiner geworden.

Umfrage Braucht es tiefere Generika-Preise? Ja. Solch hohe Preise sind ungerecht.

Nein. Das wäre problematisch.

Die Preise stören mich nicht.

Weiss nicht.

«Ständig bremsen oder pushen verschiedene Akteure aus dem Gesundheitsbereich die Verhandlungen für tiefere Generika-Preise in eine undefinierte Richtung», kritisiert Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz. Deshalb habe die Politik bis heute keine Rahmenbedingungen geschaffen. «Verwaltungsmandate in Versicherungsgesellschaften, Verbandelungen mit Ärztenetzwerken oder mit der Pharmaindustrie sorgen dafür, dass Politiker vor allem ihre eigenen Pfründen und nicht den Prämienzahler im Fokus haben.»





«Es darf nicht sein, dass wir doppelt so viel bezahlen»

Die hohen Preise rufen Politiker von links bis rechts auf den Plan. «Zur Dämpfung der Gesundheitskosten müssen mehr Generika zum Einsatz kommen», fordert SP-Nationalrätin Bea Heim. Sie seien günstiger als Originalpräparate und wirkten ebenso. In der Schweiz hätten Generika einen Marktanteil von nur 19 Prozent, in Holland aber über 70% und in Deutschland über 80%. «Man muss auch bei den Generikapreisen ansetzen. Es darf nicht sein, dass wir in der Schweiz doppelt so viel zahlen wie in den umliegenden Ländern.» So lange Apotheken mit teuren Originalpräparaten mehr verdienten, bleibe der Generika-Anteil tief. Heim fordert eine andere Margenpolitik ohne diese Fehlanreize.

Auch CVP-Nationalrätin Ruth Humbel will den hohen Generikapreisen mit preisunabhängigen Margen begegnen. «Ärzte haben heute kaum ein Interesse, Generika abzugeben, da sie durch die tiefere Marge potenziell weniger verdienen.» Auch ein Abbau von administrativen Vorschriften würde sich positiv auf die Generikapreise auswirken. «Es ist übertrieben und unnötig teuer, für einen solch kleinen Markt jedes Generikum genau gleich zu konfektionieren und mit Beipackzetteln in drei Landessprachen auf den Markt zu bringen.» In den Niederlanden etwa gebe es etwa nur ein Präparat als Nachahmerprodukt.

«Einsparpotenzial von bis zu 300 Millionen möglich»

Thomas de Courten, SVP-Nationalrat und Präsident des Generika-Verbands Intergenerika, lässt sich von der grossen Preisdifferenz nicht mehr aus der Ruhe bringen. «Wir hören jedes Jahr dasselbe Lied. Würde die Politik endlich konsequent Anreize für Generika setzen, wäre pro Jahr ein Einsparpotenzial von bis zu 300 Millionen möglich.» Auch sein Verband kämpfe für stärkere Generika mit der Forderung, die Margen von Ärzten und Apothekern anzupassen und Vorschriften abzubauen. Intergenerika spricht gleichzeitig jedoch von einem «falschen und unsinnigen» Vergleich. Statt identischer Arzneimittel würden hier unterschiedliche Produkte nur aufgrund der Wirkstoffmenge verglichen. Die Generika-Preise würden laufend angepasst und sänken seit Jahren.

Die Politiker warnen aber auch vor zu tiefen Preisen. «Gewisse Schmerzmittel und Antibiotika wurden so günstig, dass Firmen sie vom Markt genommen haben», merkt Bea Heim an. Auch Ruth Humbel sagt: «Es darf nicht so weit kommen, dass ein Schmerzmittel billiger ist als eine Packung Kaugummi.» Damit gehe die Gefahr eines übermässigen Konsums einher.