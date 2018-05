Würden Sie Fremden Ihr Velo überlassen?

Publibike, O-Bike, Limebike und Co. erhalten kostenlose Konkurrenz. Zwischen Mai und Juli testet das Start-up Match My Bike (MMB) in drei Städten der Westschweiz seinen Veloverleih. Die Velos werden dabei von Privaten zur Verfügung gestellt.

Konkret sollen Velobesitzer ihr Velo für einen frei wählbaren Zeitraum freischalten können. Im Gegenzug erhalten sie Zugriff auf alle anderen freien Velos. Die Velos werden mit einem Schloss ausgerüstet, das sich über die App von Match My Bike öffnen lässt.

«Idee, Velo zu teilen, überzeugt»

Der Testbetrieb findet seit gestern in Lausanne, Yverdon und Genf statt. Nach dem Pilotprojekt werde entschieden, ob das Gebiet ausgedehnt werde, sagt Jean-Philippe Barras von MMB. «Das System wäre in der ganzen Schweiz und sogar darüber hinaus denkbar», sagt er.

Die Teilnahme an der Plattform sei kostenlos, so Barras. Nur das Vorhängeschloss müsse gekauft werden. Während des Testbetriebs würde auch dieses zur Verfügung gestellt. «Unsere Umfragen belegen, dass die Idee, sein Velo zu teilen, viele überzeugt», sagt Barras. Darüber hinaus seien private Velos sympathischer als die generischen, manchmal schweren Velos der Verleih-Konkurrenz.

Kleine Reparaturen sind kostenlos

Der gestrige Start habe zwar bei Regen und schlechtem Wetter stattgefunden. Es seien aber keine technischen Probleme gemeldet worden, die Rückmeldungen der Pilot-Nutzer seien gut. Insbesondere werde die intuitive und einfach zu bedienende App gelobt, sagt Barras.

Jedes neue Velo werde von einem Team von Mechanikern geprüft Es werde sichergestellt, dass die Velos sicher seien. Kleinere Reparaturen würden kostenlos durchgeführt, grössere seien in der Verantwortung der Teilnehmer. «Mit der App können wir die Verantwortlichkeiten festlegen, falls es zu grösseren Beschädigungen kommt», sagt Barras. MMB rechne aber damit, dass es wenig Probleme geben werde. «Nutzer werden Velos in der Hand haben, die eine Geschichte haben und jemandem gehören. Es sind keine Massen-Velos wie bei anderen Verleihern.»

Hinter dem Projekt MMB steckt die Walliser Firma Oureka, die unter anderem von der Stiftung Inartis finanziert wird. Der Testbetrieb wird von der SBB unterstützt.

