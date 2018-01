«Herr Projer, ohne Gebühren wären Sie frei»

Die «Publikumsarena» griff am Freitagabend das Thema auf, das in der Schweiz zurzeit intensiv diskutiert wird: die No-Billag-Initiative, über die am 4. März abgestimmt wird. «Jetzt redet das Volk!» heisst die Sendung. Und tatsächlich: Das Publikum kommt mehr zu Wort als die vier geladenen Gäste: No-Billag-Initiant Andreas Kleeb, Martin Candinas (CVP) vom Komitee «Nein zum Sendeschluss», Laura Zimmermann von Operation Libero und Silvan Amberg, Co-Präsident von «No Billag».

Nach einem zahmen Start kommen die beiden Protagonisten, Candinas und Kleeb, rasch zum Punkt: «Es ist eine Bevormundung. Mir wird gesagt, welche Medien ich konsumieren muss», sagt Kleeb. Es gehe doch nicht, dass beispielsweise so viele Gebührengelder für nur wenige rätoromanisch sprechende Schweizer ausgegeben würden. «Warum gibt es kein Programm auf Englisch oder Portugiesisch?» Candinas kontert umgehend: «Wir müssen für unsere vier Landessprachen schauen. Und für die Seh- und Hörbehinderten.» Das Publikum zeigt seine Zustimmung mit Applaus.

Sprechzeit werden gestoppt – für Fairness

Da die SRG von der Initiative, über die in der «Arena» debattiert wurde, direkt betroffen ist, erklärte Moderator Jonas Projer, dass genau darauf geachtet werde, dass beide Meinungen angemessen abgebildet werden und die Sprechzeit gestoppt werde. Das sei nicht nur fair so, sondern «entspricht dem Auftrag des SRF gemäss des Artikels in der Bundesverfassung». Und um dessen Abschaffung gehe es ja in der No-Billag-Initiative.

Um von Beginn weg klar zu machen, dass es in dieser Ausgabe der «Arena» ums Publikum geht, sucht Projer stets den Kontakt zu den Gästen im Studio. Die Zuschauer lassen sich nicht zwei Mal bitten und übernehmen rasch die Diskussion – während Zimmermann und Amberg sich kaum mit schlagenden Argumenten einbringen können. «In einem solidarischen Land wie der Schweiz braucht es ein Angebot in allen vier Landessprachen», führt No-Billag-Gegnerin Brigitta Leuthold aus. Und Medienjournalist Christoph Walther erwidert: «Die SRG hat grosse Chancen als normales Medienunternehmen tätig zu werden. Sie muss nicht schrumpfen, sondern sich auf ihre guten Angebote konzentrieren und dann wachsen.»

«SRG wäre frei ohne Gebühren»

Immer wieder wird Moderator Projer selbst zum Diskussionsthema. Etwa wenn Andreas Kleeb die Frage aufwirft, ob diese «Arena» nicht von jemandem ausserhalb der SRG moderiert werden müsste. Oder wenn Koni Rüegg, der Ja sagen wird zur No-Billag-Initiative, sagt: «Ohne Gebühren wäre die SRG endlich befreit von ihrem Korsett. Alle Mitarbeiter wären frei.» Projer fragt: «Dann muss ich keine Krawatte mehr tragen bei der Arbeit?» Rüegg: «Sie können dann in der Badehose kommen.» Ein für das Publikum willkommener Unterbruch in dieser hitzigen Diskussion, der für allgemeines Gelächter sorgt.

Neue Argumente konnten weder No-Billag-Befürworter noch Gegner oder das engagierte Publikum liefern. Die Befürworter betonten mehrmals, dass die SRG bei einem Ja zur Initiative nicht verschwinden würde, sondern lediglich eine Umstrukturierung erwarten müsste. Die Gegner hingegen zeigten mit etlichen Beispielen auf, wie viele Sendungen und Formate wegfallen würden, die von keinem privaten Betrieb produziert werden könnten. Und das Publikum machte klar: Diese Abstimmung beschäftigt und weckt auf beiden Seiten starke Emotionen. Kleeb schlussfolgert: «Die Meinungen gehen quer durch alle Lager, es wird eine sehr kontroverse und emotionale Abstimmung.»