«Gericht hat das Maximum herausgeholt»

Das Bundesstrafgericht hat Naim Cherni, Vorstandsmitglied des IZRS und der Macher von zwei umstrittenen Videos, der unerlaubten Propaganda für al-Qaida und verwandter Organisationen schuldig gesprochen. Er erhält eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten.

Die beiden anderen Vorstandmitglieder des Islamischen Zentralrats Schweiz (IZRS), Nicolas Blancho und Qaasim Illi, wurden freigesprochen.



«Ich kann mich noch genau an das Video erinnern, es war ein eindeutiger Aufruf zum Kampf. Ich hoffe, das Urteil hat eine Signalwirkung», sagt GLP-Nationalrat Beat Flach. Facebook und Youtube seien kein rechtsfreier Raum. «Es war Aufgabe des Gerichts, abzuwägen, wer wie viel Schuld trägt. Mit dem Urteil selbst bin ich zufrieden.» Er finde aber, man sollte dem Mini-Verein IZRS nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. «Er widerspiegelt in keinster Weise die muslimische Gemeinschaft in der Schweiz und ist nur eine kleine Splittergruppe.»

Verschärfungen gefordert

FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann nimmt das Urteil zur Kenntnis. Er machte sich in der Vergangenheit für ein Verbot des IZRS stark, da solche «extrem islamistischen Bewegungen, die Ideologien wie der Scharia oder dem Jihad nahestehen, die grösste Bedrohung jener zivilisierten Welt» darstellten.

«Es ist wohl das Maximum, dass das Bundesstrafgericht mit den bestehenden Gesetzen erreichen konnte», sagt Portmann. Dass Blancho und Illi, die beide aktiv zur Bewerbung der Videos beigetragen hatten, freigesprochen wurden, stimmt ihn nachdenklich: «Terrorpropaganda ist aufs Schärfste zu verurteilen.» Deshalb brauche es hier eine Diskussion darüber, die Straftatbestimmungen enger zu fassen oder zu verschärfen.

Dass die Bundesanwaltschaft drei IZRS-Vertreter für ein journalistisches Video wegen Terrorpropaganda angeklagt hatte, stiess im Vorfeld des Urteils in linken Kreisen auf heftige Kritik. Die linke Wochenzeitung WOZ etwa stellte fest: «Selbst miserabler Journalismus ist kein Verbrechen.»

«Meinungsfreiheit wird geritzt»

Im Artikel kritisierte Anwalt Marcel Bosonnet die Ankläger heftig. Bei einem Schuldspruch warnte er vor einem Präzedenzfall: «Ein Rechtsstaat, der mit sich im Reinen ist, müsste es aushalten, dass ein Islamist nach Syrien fährt, dort einen mutmasslichen Kriegsverbrecher interviewt und dieses Video ins Netz stellt.»

Die Meinungsfreiheit werde geritzt, und diese wird je nach politischer Wetterlage weiter erodieren», so Bosonnet. «Was sind das für Richter, die journalistische Distanz zu beurteilen haben?», fragte er grundsätzlich. Das Bundesstrafgericht scheint darauf nun seine Antwort gefunden zu haben: «Cherni hat mit den Videos Propaganda für al-Qaida getätigt», begründete Richterin Miriam Forni das Urteil.



(nk/pam)