«Thomas N. ist seit seiner Jugend pädophil»

Thomas N. muss sich ab dem Dienstag wegen des Vierfachmordes in Rupperswil AG vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten. Der damals 33-Jährige soll nur wenige hundert Meter von seinem Wohnort Carla S. (48), ihren Sohn Dion (19), dessen Freundin Simona F. (21), und Davin (13), Carla S. jüngeren Sohn, in einem Einfamilienhaus getötet haben, indem er ihnen die Kehle durchschnitt. Zuvor habe er Carla S. gezwungen, Geld für ihn zu holen, insgesamt 10'000 Franken und 1'000 Euro. Als diese zurückkehrte, soll er den 13-jährigen Davin sexuell missbraucht haben. Diese Tat soll er gemäss Staatsanwaltschaft gefilmt und fotografiert haben.

Sehen Sie den Film hier

Thomas N. plante laut Anklage weitere gleichgelagerte Delikte. Er nahm elf weitere Buben im Alter zwischen 11 und 14 Jahren ins Visier, von denen er zwei in der Nähe ihres Wohnortes beschattete, so die Anklage. In einem Fall stand Thomas N. offenbar kurz davor, zuzuschlagen. Den Inhalt der Anklageschrift finden Sie hier. Die ganze Chronologie des Verbrechens lesen Sie hier.

Umfangreiches kinderpornografisches Material gehortet

Die Staatsanwaltschaft klagt Thomas N. unter anderem wegen mehrfachen Mordes, mehrfacher räuberischer Erpressung, mehrfacher Freiheitsberaubung, mehrfacher Geiselnahme, mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, mehrfacher sexueller Nötigung, Brandstiftung sowie mehrfacher strafbarer Vorbereitungshandlungen an.

Ebenfalls Anklage erhoben hat die Staatsanwaltschaft wegen mehrfacher Pornografie: Die Untersuchungsbehörden konnten auf den diversen beschlagnahmten elektronischen Geräten des Beschuldigten umfangreiches kinderpornografisches Material sicherstellen, das er zuvor aus dem Internet heruntergeladen hatte. Seit 2011 lud er laut Anklage mindestens 1000 Videos und 10'000 Bilder mit kinderpornographischem Inhalt herunter.

Thomas N. ist laut den Behörden geständig. Der Prozess gegen ihn dauert voraussichtlich vier Tage. Wegen des grossen Interesses findet er in der Einsatzzentrale der mobilen Polizei in Schafisheim AG statt. Noch unklar ist, welche Strafe die Staatsanwaltschaft fordert. Barbara Loppacher wird am Prozess als leitende Staatsanwältin auftreten und den Antrag in ihrem Plädoyer bekannt geben. Es ist laut dem Gerichtspräsidenten Daniel Aeschbach, der die Verhandlung leiten wird, möglich, dass bereits am Freitag ein Urteil gesprochen wird. Reservetag wäre der Mittwoch, 21. März.

Der heute 34-jährige Thomas N. wird von der Pflichtverteidigerin Renate Senn vertreten. Bisher hat sie sich nur einmal öffentlich zum Fall geäussert. In einer Mitteilung schrieb die Juristin: «Die Staatsanwaltschaft hat mir die schwierige Aufgabe übertragen, den Tatverdächtigen im Fall der Tötungsdelikte von Rupperswil als Pflichtanwältin zu vertreten.» Die Tat erschüttere und mache zutiefst betroffen. Sie werde N. weder in der Öffentlichkeit verteidigen, noch als «dessen Sprachrohr dienen».

Renate Senn begründete die Annahme des Falls wie folgt: «Der Täter hat in einem Rechtsstaat wie der Schweiz das Anrecht auf einen korrekt durchgeführten Strafprozess. Im Glauben an diesen Rechtsstaat, habe ich diesen Grundsatz als Pflichtanwältin für den geständigen Tatverdächtigen zu wahren.» Nicht zuletzt wendete sich die Anwältin in ihrem Schreiben auch an die Opfer: «Ich werde meine Arbeit mit allem Respekt und mit Würde gegenüber den Opfern und den Hinterbliebenen wahrnehmen, denen unfassbares Leid angetan wurde.»