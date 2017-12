Raketen sollen Drohnen an Flughäfen abfangen

Manch ein Aviatik-Fan dürfte vor wenigen Tagen gejauchzt haben, als er unter dem Weihnachtsbaum eine Drohne vorfand. Die Fluggeräte sind mittlerweile so beliebt, dass das Bundesamt für Zivilluftfahrt vor einigen Wochen einen Bewilligungsstopp verhängt hat, weil es von Gesuchen überrollt wird.

Umfrage Haben Sie auch eine Drohne zu Hause? Ja, ich nutze sie, um besondere Aufnahmen zu machen.

Nein, aber ich möchte mir demnächst eine kaufen.

Ja, ich brauche sie für Wettkämpfe.

Nein, das ist nicht mein Ding.

Die Fluggeräte sorgten in der Vergangenheit aber nicht nur für Freude, sondern auch für gefährliche Situationen. Anfang Mai verfehlte eine Swiss-Maschine eine Drohne beim Landeanflug um zehn Meter, Ende September schrammte ein Flugobjekt knapp an einem Rega-Heli vorbei. «Wenn Drohnen mit Flugzeugen kollidieren, kann es zu schweren Unfällen kommen», sagt Henning Hoffmann, Geschäftsführer des Pilotenverbandes Aeropers, zur «Luzerner Zeitung».

«Wir sehen keinen Anlass»

Der Pilotenverband Aeropers fordert deshalb in einem Positionspapier, dass die Flughäfen aufrüsten: Drohnenabwehrsysteme sollen Objekte, die in einen gesperrten Luftraum eindringen, lokalisieren, abwehren oder abfangen.

Als Beispiel wird die Drohnenabwehr des Start-ups Skysec genannt. Dieses entwickelt raketenförmige Flugmodelle, die auf die Drohne zufliegen und sie mit einem Netz einfangen. Anschliessend öffnet sich ein Fallschirm und die Rakete gleitet samt eingefangener Drohne zu Boden.

Die Flugsicherheitsbehörde will von einer solchen Aufrüstung aber nichts wissen, wie die Zeitung weiter schreibt. Skyguide sehe zum heutigen Zeitpunkt keinen Anlass für die Installation eines solchen Systems, sagt Sprecher Vladi Barrosa.

Erkennbarkeit statt Abwehr

Auch das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) will von Abwehrsystemen absehen und stattdessen Drohnen für die Flugsicherung sichtbar machen. Skyguide entwickelt zurzeit ein System, das den Drohnenflugbetrieb im bodennahen Luftraum regeln soll. Dabei soll unter anderem auch der Besitzer des Geräts im System ersichtlich sein, sodass sie ausfindig gemacht und zur Rechenschaft gezogen werden können. Bereits heute dürfen Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 500 Gramm in der Nähe der Flughäfen nicht fliegen.

Aeropers will aber auch leichtere Drohnen in Flughafennähe verbieten. Auch diese Forderung findet beim Bazl keinen Anklang: Es weist auf die Gefahr einer Bürokratisierung hin. Heute schon sei das Bundesamt mit der Fülle an Bewilligungsgesuchen überlastet – wie der Bewilligungsstopp beweist.

(sul)