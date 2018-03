Retter brauchen wegen digitaler Telefonie länger

Telefonanbieter machen vorwärts mit der Umstellung auf digitale Telefonie. Wer etwa als Swisscom-Kunde noch ein analoges oder ISDN-Telefon hat, muss bald davon Abschied nehmen. Zurzeit läuft die Umstellung auf die VoIP-Technologie («Voice Over IP»). Nun zeigt sich: VoIP sorgt für Mehrarbeit und Verzögerungen bei Rettungsdiensten.

Der Grund ist, dass die VoIP-Technologie die Lokalisierung schwieriger macht. «Bei der analogen Telefonie konnten wir den Standort eines Anrufers in aller Regel zweifelsfrei identifizieren», sagt Markus Reinhard von der Einsatzleitzentrale Zürich in einem Beitrag der Swisscom. Bei VoIP wisse aber nur der Netzbetreiber, wo sich ein Anrufer in jenem Moment befinde. Zudem sei die Datenqualität oft mangelhaft.

Notrufe gehen nach Zürich

Die Konsequenz: Die Notrufe werden nicht an die zuständige Einsatzleitzentrale, sondern an die Zürcher Zentrale, die von Schutz & Rettung Zürich (SRZ) betrieben wird, weitergeleitet. Die Mitarbeiter müssen dann herausfinden, woher der Anruf kommt, und den Anruf an die zuständige Notrufstelle weiterleiten. Dabei geht wertvolle Zeit verloren.

Der Grund dafür ist, dass alle Notrufe an die Nummer 118 und 144, die nicht lokalisiert werden können, an die Zürcher Einsatzleitzentrale gehen, weil es die grösste im Land ist. Das hat das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) so verfügt.

Tage mit 12 Fehlanrufen

Pro Tag gebe es ein bis vier solcher Anrufe, sagt SRZ-Sprecher Roland Portmann. «Es gibt aber auch Tage, an denen uns rund ein Dutzend Anrufe erreichen.» Mit einer schnellen Lösung rechne er nicht, weil das Problem nicht nur technologisch bedingt sei. Es gehe etwa auch um die Datenpflege von geografischen Informationssystemen in den Gemeinden und Kantonen.

«SRZ ist mit dem Bakom und allen beteiligten Organisationen im Gespräch», sagt Portmann. Es seien Massnahmen definiert worden, die in nächster Zeit umgesetzt würden. Teils seien sie regulatorischer, teils technischer Natur. Es sei aber keinesfalls nur ein Swisscom-Problem, da es in der Schweiz mehr als 200 Provider gebe, so Portmann.

Regulierungen gibt es nicht

Internationale Standards oder Regulierungen gibt es noch nicht. Bei der Swisscom heisst es, in den letzten zwei Monaten seien nur noch zwei bis drei Notrufe pro Tag aus dem Swisscom-Netz fälschlicherweise in Zürich eingetroffen. Das liege an einer Lösung für Privatkunden, die 2014 in Betrieb gegangen und seither kontinuierlich verbessert worden sei. Noch 2014 seien es durchschnittlich 16 bis 20 Notrufe pro Tag gewesen. Insgesamt gehen bei SRZ täglich etwa 345 Anrufe ein.

«Es können bei VoIP nie 100 Prozent der Notrufe lokalisiert werden», sagt Swisscom-Sprecher Armin Schädeli. Apps wie Skype liessen sich nicht lokalisieren. Seit Anfang 2017 biete die Swisscom als erster Telekommunikationsanbieter weltweit eine Lösung für die sichere Lokalisierung und Vermittlung von Notrufen.

«Wo genau ist der Unfallort?»

Öffentliche Institutionen, KMU und Grossunternehmen erhielten bei der Umstellung auf die IP-Technologie seither einen Service, der auch die korrekte Vermittlung von Notrufen umfasse. Das ist wichtig, weil 12 Prozent der Notrufe aus Unternehmen kommen.

Sollten Anrufer aus dem Wallis oder dem Tessin bei der Zürcher Zentrale landen, empfiehlt SRZ-Sprecher Portmann, den Fragen des Call Takers genau zuzuhören und möglichst exakte Antworten zu geben. Wenn der Notfallort unklar sei, soll man sich auf die Einstiegsfrage vorbereiten: «Wo genau ist der Notfallort?» Auch soll man Anweisungen wie das Einschalten der Ortungsfunktion befolgen.