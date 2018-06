Riesenzoff zwischen Politik und Justiz

Politiker greifen Staatsanwälte und Richter in seltener Schärfe an. Warum?

FDP-Ständerat Philipp Müller kämpfte an vorderster Front für die Gesetzesverschärfung bei den Ausschaffungen, die im Oktober 2016 in Kraft getreten ist. Heute ist er bitter enttäuscht: Er wirft der Justiz vor, sich über das Gesetz hinwegzusetzen und eine zu lasche Praxis zu fahren. Auch Ex-SVP-Präsident Toni Brunner sagte: «Die Justiz macht, was sie will.» Angeheizt wird die Debatte durch erste Zahlen zu den Ausschaffungen, die der Bund am Montag veröffentlicht hat.

Setzen sich die Staatsanwälte eigenmächtig über das Gesetz hinweg?

Laut Müller unterwandern vor allem die Staatsanwälte den Willen des Parlaments und des Volkes. Der Hintergrund: Das Gesetz listet diverse Straftaten auf, bei denen das Gericht «unabhängig von der Höhe der Strafe» einen Landesverweis verhängen muss. Eine Ausnahme ist für Härtefälle vorgesehen. In der Praxis empfiehlt die Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz allerdings, Fälle mit einer maximalen Freiheitsstrafe von sechs Monaten in Eigenregie zu erledigen. Die Täter erhalten dann einen Strafbefehl. Der Ausschaffung entgeht er, weil diese nur ein Gericht anordnen kann. Für Müller ist das ein «Missbrauch» der Härtefall-Regelung.

Stimmt es, dass die Empfehlungen der Staatsanwaltschaft gesetzeswidrig sind?

«Nein. Da es sich nur um Empfehlungen handelt, haben sie keine Rechtskraft», sagt Staatsrechtsprofessor Andreas Glaser an der Universität Zürich. Widerrechtlich wäre es laut Glaser aber, wenn ein Staatsanwalt einen Strafbefehl erlassen oder ein Gericht ein Urteil sprechen würde, das dem Gesetzestext widerspricht.

Was sagen die Staatsanwälte?

Die Staatsanwälte wehren sich gegen die Angriffe und sprechen von einer strengen Linie. «Wir werden die Zahlen analysieren, aber nicht vorauseilend eine Praxisänderung verkünden», sagt Fabien Gasser, Präsident der Staatsanwälte-Konferenz. Laut den Staatsanwälten ist es ohnehin noch zu früh für eine Bilanz. Im Kanton Freiburg beispielsweise gebe es nur sieben Landesverweise, weil zahlreiche Fälle wegen Rekursen noch hängig seien. Die Behandlung von Fällen durch Staatsanwälte habe auch Vorteile: tiefere Kosten, weniger Rekurse und eine Entlastung der Gerichte.

Hat die Politik das Recht, Richter und Staatsanwälte zu kritisieren, oder wird die Gewaltenteilung verletzt?

Die Gewaltenteilung sei nicht verletzt, findet Strafrechtsprofessor Daniel Jositsch (SP). Gewaltentrennung bedeute, dass die Kompetenzen zwischen Gesetzgeber und Judikative klar abgesteckt seien. Das sei der Fall. «Das Parlament fällt keine Gerichtsurteile.» Die Härtefallklausel sei aber für absolute Ausnahmen gedacht. «Wenn der Eindruck entsteht, dass die Rechtssprechung nicht dem gesetzgeberischen Willen entspricht, ist Kritik erlaubt.» Die Justiz werde damit nicht unter Druck gesetzt, sondern es werde einfach eine Meinung geäussert.

Auch Staatsrechtsprofessor Andreas Glaser sieht kein Problem, schon gar nicht bei den Staatsanwälten. «Diese gehören zur Verwaltung – also zur Exekutive. Die Kantonsregierungen könnten die Staatsanwaltschaften anweisen, ihre Praxis zu ändern.» Die Gewaltenteilung sei nur dann verletzt, wenn Politiker verlangen würden, dass Urteile der Vergangenheit aufgehoben werden, weil Richter Milde walten liessen.

Ist das Volk angelogen worden?

Dieser Meinung ist die SVP. Allen voran die FDP-Politiker Philipp Müller und Andrea Caroni hätten eine «pfefferscharfe» Umsetzung versprochen. Nur darum habe sich das Volk im Februar 2016 für das Umsetzungsgesetz des Parlaments und gegen die Durchsetzungsinitiative der SVP ausgesprochen. Letztere enthielt keine Härtefallklausel.

Was bedeutet der Fall für die Demokratie?

Solche Diskussionen gehörten zur Demokratie, sagt Rechtsprofessor Glaser. Anders als bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, die mit Rücksicht auf die bilateralen Verträge verweigert worden sei, habe das Parlament die Ausschaffungsinitiative umgesetzt. «Sollte sich jetzt zeigen, dass es beim Vollzug harzt und die Justiz die Vorgaben des Gesetzgebers dauerhaft verweigert, kann der Gesetzgeber das korrigieren.» Das sei ein normaler Prozess. Das sehe man umgekehrt etwa beim Rasergesetz, das nun wieder entschärft werde.

Was wird jetzt passieren?

Die Härtefallklausel steht erneut zur Debatte: Die SVP will sie mit einer parlamentarischen Initiative beseitigen. Auch Philipp Müller droht im «Blick», dass er dafür sei, die Klausel zu streichen, wenn sich die Zustände nicht besserten. Zunächst will er aber die Staatsanwälte zurückbinden: Bei kriminellen Ausländern, die hier wohnen, soll in jedem Fall zwingend ein Gericht den Landesverweis prüfen müssen.



(daw)