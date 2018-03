«Den muss man bis ans Lebensende wegsperren»

Während im Nachbardorf die Staatsanwältin ihr Plädoyer hält, herrscht in Rupperswil eine fast unwirkliche Stimmung. Bei Sonnenschein und milden Temperaturen fahren Mütter ihre Kinder spazieren, vor den Häusern tauschen sich Nachbarn über Gott und die Welt aus. Der grausame Vierfachmord, der sich hier im Dezember 2015 ereignete und diese Woche vor Gericht verhandelt wird, scheint weit weg.

«Im Dorf ist der Fall Thomas N. eigentlich nicht mehr gross ein Thema», sagt Reto Berner (35), den 20 Minuten vor seinem Take-Away antrifft. Das sei in den Monaten nach der Tat und vor der Verhaftung noch ganz anders gewesen. Berner kennt den Angeklagten Thomas N. aus gemeinsamen Schultagen. «Ich habe ihn damals als introvertierte Person wahrgenommen, ansonsten ist er mir aber nicht speziell aufgefallen», erinnert er sich.

«So ein Monster muss man zeigen»

Berner ist unschlüssig, welche Strafe respektive Massnahme für den Beschuldigten angemessen sei. Weder gehöre er zu denen, die nach der Todesstrafe rufen, noch könne er sich für die lebenslange Verwahrung erwärmen. «Ich glaube, in solchen Fällen gibt es kein richtiges Urteil.»

Ein paar Meter weiter die Dorfstrasse hinauf holen Stefanie Stucki (34) und Michelle Dermon (33) ihre Kinder von der Schule ab. Die jungen Mütter verfolgen den Prozess intensiv in den Medien. «Das alles geht einem schon nah», sagt Stucki. Den Angeklagten Thomas N. habe sie nur einmal mit den Hunden spazieren sehen, gekannt habe sie ihn nicht. Dass man ihn im Gerichtssaal weder filmen noch fotografieren darf, störe sie. «So ein Monster muss man der Öffentlichkeit doch zeigen.»

«Unmöglich therapierbar»

Dermon stimmt zu. Dass laut den forensischen Gutachtern bei N. nicht von einer dauerhaften Untherapierbarkeit ausgegangen werden könne, kann sie zudem nicht nachvollziehen. «Wer einer Familie so etwas antut, ist doch unmöglich therapierbar. Der soll bis an sein Lebensende weggesperrt bleiben», sagt sie.

Dieser Meinung ist auch Katrin Steinbeck (57), die gerade ihre beiden Hunde zum täglichen Spaziergang ausführt. N. sei über Jahre ihr Nachbar gewesen, erzählt sie. Nie habe er Anschluss an Kollegen gefunden, auch habe sie ihn nie mit einer Freundin zusammen gesehen. «Käme der jemals raus, würde er sich garantiert wieder an kleinen Buben vergehen», ist Steinbeck überzeugt. Sie hoffe daher, dass das Gericht eine lebenslange Verwahrung ausspreche. «Wenn nicht, verliere ich meinen Glauben in die Justiz.»





