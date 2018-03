SBB-Chef bedankt sich für das Scherz-Video

M. L.* ist seit zehn Jahren Lokführer bei der SBB. Mit einem Kollegen hat er ein humoristisches Video für die Generalversammlung des Lokführer-Verbandes (VSLF) realisiert: eine Parodie auf den Kult-Werbespot der Fischer Bettwaren AG.

«Grüezi mitenand, min Name isch Hans-Peter Fischer vo de SBB AG, Hilfikerstrass 1, 3000 Bern», sagt L. im Video in typischer Fischer-Manier. Und weiter: «Wir koordinieren und produzieren Eisenbahn-Leistungen in unterschiedlichen Qualitäten zu überhöhten Preisen.»

SBB-Chef schaltet sich ein

Trotz positiver Kommentare entfernte der VSLF den Spot am Sonntagabend wieder von seiner Facebook-Seite – innert 24 Stunden wurde er fast 10'000-mal angeschaut. Die SBB begrüsste die Löschung des Spots: «Die Verwendung des Logos im Video war widerrechtlich. Zudem lag die erforderliche Bewilligung für Aufnahmen in Bahnhöfen und Gebäuden nicht vor», sagte ein Sprecherin.

Nun die Wende: SBB-CEO Andreas Meyer schaltet sich via Twitter ein – und zeigt Humor: Er bedankt sich beim Lokführer für das Video: «Humor und Selbstironie schadet nie. Du hast Talent!» Dazu postete er eine Kurzversion des Spots:

Merci für das Video, lieber @LokfuhrerMarkus. Etwas #sbb Humor und Selbstironie schadet nie. Du hast Talent! 😉 (Gekürzte Version...) pic.twitter.com/QAu7Ji72eI — Andreas Meyer (@AndreasMeyer) March 19, 2018

Und er findet, man dürfe den Spot auch in voller Länge zeigen:

20 Minuten hatte zunächst auf eine Publikation des Spots verzichtet, solange nicht klar war, ob die SBB-Spitze diesen mit Humor nimmt. Nun zeigen wir ihn in voller Länge (siehe oben).

* Name der Redaktion bekannt

(daw)