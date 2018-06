Ein Jahr lang konnten 140 Testkunden der SBB eine kombinierte Mobilität testen und bekamen dazu ein eigenes Elektroauto, eine Parkplatzmöglichkeit am Bahnhof und ein Generalabonnement (GA). Der Pilotversuch war so erfolgreich, dass die SBB das neue Mobilitäts-Abo samt BMW-Elektroauto nun für alle verfügbar gemacht hat. Im April wurde die «SBB Green Class» angekündigt, gestern erhielten die ersten Kunden ihr Fahrzeug.

Das SBB Green Class Abo «Premium» beinhaltet:



- GA 1. Klasse

- BMW i3 Neuwagen

- Parkieren am Bahnhof Plus

- Carsharing

- Bikesharing Plus

- Taxi



Für 36 Monate kostet das Abo CHF 1180.-/Mt., für 24 Monate CHF 1250.-/Mt. und für 12 Monate CHF 1310.-/Mt.





Das SBB Green Class Abo «Comfort» beinhaltet:



- GA 2. Klasse

- BMW i3

- Parkieren am Bahnhof

- Carsharing

- Bikesharing Plus



Für 36 Monate kostet das Abo CHF 910.-/Mt., für 24 Monate CHF 980.-/Mt. und für 12 Monate CHF 1040.-/Mt.



Weitere Infos unter www.greenclass.ch



Grün Ja, günstig Nein

Das Abo, das eine nahtlose Mobilität von Tür zu Tür ermöglicht, ist eine ökologische Variante für ÖV-Kunden, die trotzdem nicht auf ein eigenes Fahrzeug verzichten wollen. Doch ganz billig ist das Angebot nicht: Mit einem 1.-Klasse-GA kostet das Paket stolze 1180 Franken – pro Monat. Mit einem GA 2. Klasse ist die «grüne Klasse» für 910 Franken pro Monat zu haben.

Grosse Nachfrage nach Luxus-Abo

Trotz des hohen Preises stösst das Angebot auf grosses Interesse, teilt die SBB mit. Gestern haben die ersten 150 «SBB-Green-Class-Kunden» ihren BMW i3 – ein Elektroauto – plus GA erhalten. Alle Autos wurden dabei auf einen Schlag in einem Konvoi geliefert. Ein Leser hat das ungewöhnliche Schauspiel gesehen und schreibt 20 Minuten: «Ausnahmezustand auf der Autobahn beim Sempachersee.»

Startschuss für Luxus-Abo der SBB mit GA und Auto

Wollen Sie eines der Green-Class-Abos gewinnen?

20 Minuten verlost exklusiv ein «SBB-Green-Class-Jahres-Abo» im Wert von 12'480 Franken. Die Mobilitäts-Kombi beinhaltet ein GA 2. Klasse, einen BMW i3 (inkl. Versicherungen), einen Parkplatz am Bahnhof sowie Car- und Bikesharing.

Jetzt mitmachen!

[Teilnahme nur via 20-Minuten-App! Jetzt runterladen für iOS oder Android.]

(20M)