SBB bringt Pendlern jetzt das Essen an den Platz

Die SBB krempelt ihr Verpflegungsangebot in den Zügen um. So soll es auf allen Intercity-Zügen neu Speisewagen geben. Zum neuen Konzept gehört auch, dass Pendler am Platz bedient werden. Dazu gehen Mitarbeiter der Catering-Firma Elvetino durch die 1. Klasse und nehmen Bestellungen auf und bringen die georderten Produkte wie Gipfeli oder Sandwiches an den Platz.

Ende November haben die neuen Doppelstock-Züge von Bombardier für den SBB-Fernverkehr die Zulassung des Bundes erhalten. Sie sollen in einem ersten Schritt auf den Interregio- und Regio-Express-Linien zwischen Zürich und Chur eingesetzt werden. 20-Minuten-Informationen, wonach dieser Einsatz am 19.2.2018 beginnt, bestätigt die SBB-Pressestelle nicht.

Weil die SBB die Minibars abschafft, wird das Konzept nicht nur auf Intercity-, sondern auch auf Interregio-Zügen eingesetzt. Teil davon sind ein grösseres Kaffee-Angebot und neue Angebote wie ein Cappuccino für 5.40 Franken. Beim Am-Platz-Service kommt der Kaffee aus Lavazza-Maschinen. Angeboten wird der Service auf ausgewählten Linien zwischen 6.30 und 19 Uhr.

Auch in der zweiten Klasse

Die Mitarbeiter bedienen auch Pendler in der zweiten Klasse, sofern sie dafür Zeit haben. Das komme meist in Nebenverkehrszeiten vor, sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig.

Neben dem Am-Platz-Konzept wird auf zwei Intercity-Zügen zwischen Genf und St. Gallen auch das neue Gastronomie-Angebot Catering 3.0 getestet. Durchsagen in den Zügen machen auf die entsprechenden Tests aufmerksam.

Eine halbe Million Dosen Bier gesucht

Gegenüber dem bisherigen Angebot sind etwa das angebotene Ittinger-Bier und die Weine von Mövenpick neu. Zu den neu angebotenen Speisen gehören Birchermüesli für 10.40 Franken, Suppen oder Zitronenrisotto. Der Kaffee in den Speisewagen kommt von Starbucks. Der Test mit zwei Starbucks-Wagen auf Intercity-Zügen wurde hingegen dieses Jahr abgebrochen.

Neuerungen stehen bei der SBB-Verpflegung auch beim Bier an. Nachdem eine entsprechende Ausschreibung von der SBB abgebrochen wurde, sucht die Bahn seit Mitte Dezember wieder nach Lieferanten. Es geht um 490'000 Dosen Schweizer Lagerbier und 265'000 Flaschen von Schweizer Amber Bier für den Zeitraum zwischen April 2018 und März 2021. Wer den Zuschlag erhält, ist noch nicht entschieden.