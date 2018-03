SBB könnte in Zukunft Bahnhöfe verkaufen

Die SBB hat in den letzten zehn Jahren für über 1,5 Milliarden Franken Immobilien und Grundstücke verkauft. Alleine im letzten Jahr nahm die Bahn damit knapp 204 Millionen Franken ein, berichtet der «Sonntagsblick». SP-Nationalrätin Jacqueline Badran sagt, das sei «Veruntreuung von Volksvermögen». Sie stört es, dass kommerzielle Private zum Zug kommen.

Umfrage Soll die SBB ihre Immobilien verkaufen? Ja, alle.

Ja, bis auf die für den Betrieb notwendigen.

Nein, nur in Ausnahmefällen.

Nein, gar nie.

Die Zeitung schreibt, es sei möglich, dass das «Tafelsilber» verscherbelt worden sei, um kurzfristige, eventuell Bonus-relevante Ziele zu erreichen. Letztes Jahr erhielt SBB-Chef Andreas Meyer eine Gesamtentschädigung von 1,007 Millionen Franken, 289'000 Franken davon als Bonus. Die gesamte Konzernleitung erhielt Bonuszahlungen in der Höhe von 1,5 Millionen Franken, rund 300'000 Franken weniger als im Jahr zuvor.

«Diese Annahme ist absurd»

SBB-Sprecher Stephan Wehrle bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass der Bonus der Chefetage bei einem höheren Konzernergebnis etwa durch Immobilienverkäufe steige. «Das Ergebnis ist wie bei jedem Unternehmen eine wichtige Komponente des Bonus», sagt er.

Anzunehmen, dass die Immobilien deswegen verkauft wurden, sei aber «absurd», sagt Sprecher Wehrle. «Verkäufe von Immobilien sind nichts Neues und werden seit Jahren gemacht. Die Erlöse fliessen nicht zuletzt zu einem substanziellen Teil in die Pensionskasse.» In den letzten vier Jahren seien so rund 960 Millionen Franken in die Pensionskasse geflossen. Diese Strategie sei vom Eigner der Bahn, dem Bund, so gewollt.

SBB muss Gewinn schreiben

Der Bund schreibe vor, dass die SBB Gewinn machen müsse. «Gebäude, die nicht für den Betrieb relevant sind, können verkauft werden», sagt Wehrle. Das könnte sogar Bahnhöfe treffen: «Es ist nicht auszuschliessen, dass wir in Zukunft kleinere Bahnhöfe, die nicht betriebsrelevant sind, verkaufen.» Das soll jedoch eher eine Ausnahme sein. Die SBB wolle künftig nämlich weniger Immobilien verkaufen.

In den grossen Bahnhöfen investiert die SBB kräftig. Der grösste Bahnhof etwa, der Zürcher Hauptbahnhof, wurde in den letzten Jahren mit der Eröffnung der Durchmesserlinie substanziell ausgebaut. Mittlerweile beherbergt der Bahnhof über 190 Geschäfte – etwa 70 mehr als noch vor zehn Jahren. Weitere sollen folgen.

Grosse Bahnhöfe werden noch grösser

Die Grossbahnhöfe zählen zu den grössten Shopping-Centern der Schweiz. Entsprechend will hier die SBB die Zügel selbst in der Hand halten und baut zügig aus. So wurden in der jüngeren Vergangenheit die Bahnhöfe Luzern, Zürich-Oerlikon oder Genf umgebaut und erweitert. An den Bahnhöfen Basel SBB und Lausanne rollen derzeit die Bagger – und schaffen mehr Platz für Züge, Pendler und neue Geschäfte.

Die Mieterträge von Dritten seien in der Vergangenheit stetig ausgebaut worden, sagt Stephan Wehrle. «Wir haben ein deutliches Wachstum der externen Mieterträge.» Die Mieteinnahmen von Dritten seien in den letzten 10 Jahren um rund 150 Millionen Franken auf 480 Millionen Franken gestiegen. In den letzten vier Jahren habe die SBB über zwei Milliarden Franken in Immobilienprojekte investiert.

In Zukunft wolle die SBB vermehrt in Immobilien investieren, insbesondere in mehr Wohnraum statt Büros. Dazu soll auch preisgünstiger Wohnraum gehören.