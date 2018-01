SBB plant weniger Intercitys am Flughafen

Der schnellste Weg mit dem Zug von Zürich nach Winterthur und weiter in die Ostschweiz führt nicht über den Zürcher Flughafen, sondern über Wallisellen. Das will die SBB ausnutzen. Mit einem neuen Konzept plant sie, diverse Fernverkehrszüge nicht mehr am Zürcher Flughafen halten zu lassen. Das bedeutet schnellere Reisezeiten in die Ostschweiz – aber für viele Flugreisende auch zusätzliches Umsteigen.

Die SBB-Pläne ab 2030

Noch dieses Jahr dürfte das Parlament über den 12-Milliarden-Franken-Ausbauschritt 2030/35 beraten. Auf dieser Basis hat die SBB



- Auf vielen Linien soll es den Viertelstundentakt geben (zum Beispiel Bern-Zürich, Zürich-Winterthur oder Bern-Fribourg)

- Verbindungen, die sich heute halbstündlich abwechseln (etwa Genf-Zürich/Luzern oder Tessin-Zürich/Basel) verkehren nur noch auf dem Ast, den mehr Reisende benutzen (also Genf-Zürich und Tessin-Zürich). Auf der anderen Strecke muss man umsteigen, erhält aber halbstündlich eine Verbindung.

- Zürich-Altstetten, Zürich-Oerlikon und Bern-Wankdorf sollen mit Fernverkehrszügen erschlossen werden. Im Fall von Oerlikon drängten Ostschweizer Kantone auf mehr Halte, weil dort viele Arbeitsplätze und Event-Lokalitäten sind. Noch dieses Jahr dürfte das Parlament über den 12-Milliarden-Franken-Ausbauschritt 2030/35 beraten. Auf dieser Basis hat die SBB ein Konzept ausgearbeitet , das sich unter anderem durch folgende Neuerungen auszeichnet:- Auf vielen Linien soll es dengeben (zum Beispiel Bern-Zürich, Zürich-Winterthur oder Bern-Fribourg)- Verbindungen, die sich heute halbstündlich abwechseln (etwa Genf-Zürich/Luzern oder Tessin-Zürich/Basel) verkehren(also Genf-Zürich und Tessin-Zürich). Auf der anderen Strecke muss man umsteigen, erhält aber halbstündlich eine Verbindung.sollen mit Fernverkehrszügen erschlossen werden. Im Fall von Oerlikon drängten Ostschweizer Kantone auf mehr Halte, weil dort viele Arbeitsplätze und Event-Lokalitäten sind.

Konkret soll der heutige Intercity 1 von St. Gallen über Zürich nach Genf Flughafen nicht mehr über den Flughafen fahren. Auch der Intercity, der heute von Lausanne über Neuenburg und Biel nach St. Gallen fährt, soll nicht mehr über den Flughafen verkehren. In Zukunft soll er zudem in Romanshorn statt St. Gallen enden.

«Angebot ändert sich grundlegend»

Damit verlieren etwa Romanshorn, Grenchen, Biel, Lausanne und Genf ihre direkte Verbindung an den Flughafen. Wer aus diesen Orten an den Flughafen reist, soll künftig im Zürcher Hauptbahnhof umsteigen müssen.

SBB-Sprecher Daniele Pallecchi sagt, die Änderungen seien auf den geplanten Brüttenertunnel vor Winterthur zurückzuführen. Mit ihm ändere sich das Bahnangebot zwischen Zürich und Winterthur grundlegend. «Im Fernverkehr gibt es künftig zwei Viertelstundentakte – einen ohne Halt via Wallisellen, einen mit Halt in Zürich-Oerlikon und am Flughafen», sagt Pallecchi. Es sei weder infrastrukturseitig möglich noch aus Kundensicht wünschenswert, alle Züge via Flughafen zu führen.

Anbindung an Genfer Flughafen

Zwar seien dann gewisse Orte nicht mehr direkt an den Flughafen angebunden. «Auch hier gibt es aber künftig eine halbstündliche Verbindung mit Umsteigen statt eine stündliche direkte», so Pallecchi. Reisende könnten im Zürcher Hauptbahnhof im Bahnhofsteil Löwenstrasse innerhalb von wenigen Minuten perrongleich umsteigen. Die Orte in der Westschweiz sollen zudem alle eine Direktverbindung an den Genfer Flughafen erhalten. Auch Chur erhält einen Interregio an den Flughafen.

Beim Flughafen Zürich heisst es, die Anbindung ans nationale Eisenbahnnetz spiele eine wichtige Rolle. Sprecher Philipp Bircher sagt: «Für uns ist es wichtig, dass der Flughafen als wichtige Verkehrsdrehscheibe gut an den öffentlichen Verkehr angebunden ist.» Es dauere aber noch einige Zeit, bis die Pläne umgesetzt würden, weshalb man sie noch nicht im Detail kommentieren wolle.

Konzept wurde bereits vorgestellt

Die Änderungen am Flughafen sind Teil eines schweizweiten Angebotkonzepts der SBB für die Zeit nach dem Ausbauschritt Step 2030. Der muss vom Parlament noch beraten werden (siehe Box). Im Gegensatz zur Vernehmlassungsvorlage des Bundes enthalte das Konzept der SBB ein gut austariertes Angebot. Es decke einerseits die Nachfrage und die Bedürfnisse der Kunden und stelle andererseits sicher, dass die Kosten für die Kunden und Besteller möglichst stabil blieben, sagt SBB-Sprecher Pallecchi.

2017 hat die SBB das Konzept den Kantonen und weiteren Involvierten vorgestellt. Es herrsche Verständnis für die Überlegungen der SBB, sagt Pallecchi. Die Bahn sei sich aber bewusst, dass im politischen Prozess auch andere Kriterien als Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit wichtig seien. Dennoch arbeite die SBB darauf hin, dass möglichst viele Elemente des Konzepts vom Parlament beschlossen würden.